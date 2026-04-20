Mendoza lanzó una fuerza de requisa en cárceles y en su primer gran operativo secuestró drogas y armas

Embed - Ministerio de Seguridad y Justicia on Instagram: "Mendoza refuerza la seguridad en cárceles con una nueva fuerza especializada El Ministerio de Seguridad y Justicia, a través del Servicio Penitenciario, puso en funcionamiento la Fuerza Operativa de Requisa Móvil Antidisturbios (F.O.R.M.A.), un cuerpo especializado que permite mejorar la coordinación y la eficiencia en los operativos de control dentro de los establecimientos penales. Esta iniciativa surge en respuesta al crecimiento de la población carcelaria y a la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguridad, mediante la conformación de equipos capacitados para optimizar las tareas de requisa y prevenir situaciones de riesgo. F.O.R.M.A. unifica criterios de intervención, profesionaliza los procedimientos y amplía la capacidad de respuesta ante incidentes, garantizando la seguridad del personal penitenciario, de las personas privadas de libertad y de quienes visitan los complejos." View this post on Instagram

La tecnología de la FORMA, según el Servicio Penitenciario

La FORMA combina tecnología -escáneres, detectores y sistemas de vigilancia- con capacitación especializada del personal y apoyo operativo a otras áreas de seguridad en procedimientos de gran magnitud.

La misión principal del cuerpo es garantizar la seguridad del personal penitenciario, de las personas privadas de libertad y de sus visitantes, previniendo y detectando elementos prohibidos como armas, drogas o dispositivos que puedan facilitar fugas o alterar el orden.

El modelo incorpora además el concepto de "requisa restaurativa", que no solo detecta irregularidades sino que promueve su solución inmediata, incluyendo cuestiones edilicias. Su creación se alinea con estándares internacionales como las Reglas Mandela y las Reglas de Bangkok, que establecen criterios para el trato digno de las personas privadas de libertad.