Dos nuevas cárceles y una ley para perseguir el delito: el plan de Rus en el Presupuesto 2026

Los 7 ejes de la gestión de Seguridad que presentó Rus para el 2026

Seguridad Inteligente, eficiente e Integrada

La ministra Rus adelantó que se reforzará el 911 con más telefonistas. Además de consolidarlo con la integración de transporte, municipios, servicios críticos y vecinos. Según expresó, se ampliarán los sistemas de videovigilancia y geolocalización y habrá más patrulleros inteligentes.

Fuerza Profesional y Cercana

“Más policías, mejor equipados y formados”, dijeron desde el Ministerio de Seguridad. Además del control sobre el patrullaje y la expansión de comisarías móviles.

Sistema Penitenciario Moderno y Seguro

Para el próximo ejercicio se pretende avanzar en un sistema antidrones y promover la reinserción laboral y educativa “para reducir la reincidencia”.

Ciencia y Tecnología para la Prevención y la Investigación

Se suma infraestructura a los laboratorios provinciales de genética y seguridad vial y se anunció el desarrollo de un laboratorio de trazabilidad balística “que va a poder unirse a las bases de datos de Chile y con eso a las de Estados Unidos y de todos los países limítrofes que tienen ya convenio con Chile”.

Este, dijo Rus, “nos va a permitir tener mejor identificadas las armas que están en la provincia de Mendoza, las que pasan por la provincia y las que intervienen en delitos”.

Seguridad Territorial y Regional

La ministra adelantó que se está trabajando sobre el proyecto de Ley Aguantadero para desarticular economías ilegales.

Demolicion de un aguantadero de Guaymallén Hace semanas se demolió un inmueble que se utilizaba como aguantadero en Guaymallén. Foto: Municipalidad de Guaymallén

Prevención y Comunidad

“Programas de convivencia segura, asistencia integral a víctimas y campañas de cuidado ciudadano. Seguridad pública con enfoque preventivo, humano y de cercanía”, dijeron desde el Ministerio.

Modernización y Transparencia

Esto tiene que ver con la actualización constante del marco normativo y el control interno.

Dos proyectos de ley en materia de Seguridad

La ministra Mercedes Rus anunció que mandará a la Legislatura dos proyectos de ley. El primero incluye programas de formación laboral y educativa para condenados por delitos menores y penas cortas como hurto, robos simples o encubrimientos.

“Queremos evitar que quien recupera la libertad vuelva a delinquir. La educación y el trabajo son la base de ese cambio", dijo.

Y el otro es el llamado Ley Aguantadero, tendiente a intervenir viviendas o terrenos abandonados que se transforman en refugios de delincuentes o puntos de venta de drogas.

“Queremos cortar de raíz los lugares donde se esconden los delincuentes”, afirmó.

El proyecto se está trabajando junto a intendentes. La normativa permitirá que el Ministerio de Seguridad actúe en conjunto con los municipios y Defensa Civil sobre inmuebles que se encuentran en una situación irregular.