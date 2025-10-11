Inicio Sociedad chilenos
Vacaciones seguras

El alcalde de Concón vino a probar un sistema de seguridad local y alentó a los mendocinos a viajar a Chile

Freddy Ramirez Villalobos visitó Godoy Cruz para conocer el sistema de alarma comunitaria y aseguró que su comuna podría implementarlo

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
El sistema de alarma comunitaria fue el que vino a probar Freddy Ramirez Villalobos

El sistema de alarma comunitaria fue el que vino a probar Freddy Ramirez Villalobos, alcalde de Concón, a Godoy Cruz., Foto: Prensa Godoy Cruz. 

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, recibió este viernes al alcalde chileno de la ciudad chilena de Concón Fredy Villalobos, quien viajó desde la región de Valparaíso (Chile) para conocer en detalle el funcionamiento del sistema de alarma comunitaria que el municipio mendocino implementa junto a los vecinos. Tras la visita, el jefe comunal chileno destacó los resultados del modelo local y adelantó que su comuna proyecta incorporar la misma tecnología.

Villalobos explicó que la experiencia de Godoy Cruz ya fue tomada como referencia en Concón y que la cooperación entre ambos municipios permitió avanzar en nuevas estrategias conjuntas. Durante el encuentro se ratificó un convenio de trabajo que busca escalar el intercambio tecnológico y de gestión. “Hemos tenido resultados extremadamente favorables”, dijo, al tiempo que valoró la colaboración entre ciudades y la innovación como pilares de la seguridad pública.

Alcalde de Concón y Costarelli
El alcalde de Concón, Freddy Ramírez Villalobos, se reunió con Diego Costarelli para avanzar sobre el sistema de alarma comunitaria en su ciudad.

El alcalde de Concón, Freddy Ramírez Villalobos, se reunió con Diego Costarelli para avanzar sobre el sistema de alarma comunitaria en su ciudad.

Replicar el modelo de Godoy Cruz en Concón

El jefe comunal chileno señaló que la experiencia mendocina fue clave para el diseño de su propio plan de seguridad, iniciado hace dos años con una inversión cercana a los tres millones de dólares. Ese programa incluyó la instalación de cámaras, la creación de un número único de emergencia, el despliegue de paramédicos en motocicletas y el recambio total de luminarias.

“Hoy la delincuencia ha ido a la baja sostenidamente”, afirmó Villalobos, quien resaltó la importancia de seguir escalando la cooperación entre municipios de ambos lados de la cordillera. La idea, dijo, es avanzar hacia un sistema que permita incluso monitorear a vecinos y turistas de manera coordinada entre Chile y Argentina.

Garantías de seguridad para los turistas argentinos

concon
Concón, uno de los paisajes privilegiados de la región de Valpariso, República de Chile. Es una ciudad que muchos mendocinos eligen para vacacionar.

Concón, uno de los paisajes privilegiados de la región de Valpariso, República de Chile. Es una ciudad que muchos mendocinos eligen para vacacionar.

En medio de los preparativos para la temporada de verano, el alcalde de Concón aseguró que los mendocinos pueden viajar tranquilos y disfrutar del balneario chileno “de manera muy segura”. Reconoció que en las últimas semanas hubo cierto temor entre los argentinos por incidentes entre hinchadas de fútbol de ambos países, pero remarcó que su administración trabaja para garantizar el orden y la seguridad.

“Queremos mucho al turista argentino, crecimos con el turismo de Mendoza y queremos que eso se refuerce”, expresó Villalobos, quien sostuvo que Concón está lista para recibir visitantes con todos los dispositivos de seguridad activos durante la temporada alta.

