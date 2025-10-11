El alcalde de Concón vino a probar un sistema de seguridad local y alentó a los mendocinos a viajar a Chile

“Hoy la delincuencia ha ido a la baja sostenidamente”, afirmó Villalobos, quien resaltó la importancia de seguir escalando la cooperación entre municipios de ambos lados de la cordillera. La idea, dijo, es avanzar hacia un sistema que permita incluso monitorear a vecinos y turistas de manera coordinada entre Chile y Argentina.

Garantías de seguridad para los turistas argentinos

concon Concón, uno de los paisajes privilegiados de la región de Valpariso, República de Chile. Es una ciudad que muchos mendocinos eligen para vacacionar. Diario La Capital

En medio de los preparativos para la temporada de verano, el alcalde de Concón aseguró que los mendocinos pueden viajar tranquilos y disfrutar del balneario chileno “de manera muy segura”. Reconoció que en las últimas semanas hubo cierto temor entre los argentinos por incidentes entre hinchadas de fútbol de ambos países, pero remarcó que su administración trabaja para garantizar el orden y la seguridad.

“Queremos mucho al turista argentino, crecimos con el turismo de Mendoza y queremos que eso se refuerce”, expresó Villalobos, quien sostuvo que Concón está lista para recibir visitantes con todos los dispositivos de seguridad activos durante la temporada alta.