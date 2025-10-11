De país rural a una superpotencia: es el mayor exportador del mundo y controla el comercio global

Sin embargo, dos años después de la muerte de Mao, en 1978, surgió una nueva visión encabezada por Deng Xiaoping, quien impulsó un cambio histórico bajo el lema de “Reforma y apertura”. Deng comprendió que el país necesitaba una transformación radical. Su estrategia no fue abandonar completamente el comunismo, sino reinterpretarlo.

Así, comenzó una apertura gradual del sector privado y la modernización de la economía. Durante la década de los 80, China permitió la entrada de capital extranjero, alentó la creación de empresas mixtas y estableció las primeras Zonas Económicas Especiales: áreas donde las reglas eran más flexibles para atraer inversiones e innovación.

El “milagro económico” chino: cuando la planificación se mezcló con el mercado

De acuerdo con la BBC, el llamado milagro económico de este país fue el resultado de más de cuatro décadas de reformas sostenidas. Estas políticas no solo generaron un crecimiento sin precedentes, sino que también sacaron de la pobreza extrema a más de 740 millones de personas, una cifra sin comparación en la historia moderna.

China construyó un modelo que desafía las etiquetas tradicionales: una “economía socialista de mercado”, que combina el control estatal con elementos del capitalismo. Deng Xiaoping solía describir esta idea con una metáfora tan simple como poderosa: “El pájaro puede volar, pero dentro de la jaula.” En este caso, el pájaro representa al capitalismo, dinámico y libre, mientras que la jaula simboliza los límites establecidos por el Estado y el Partido Comunista, que siguen guiando el rumbo del país.

El resultado de este equilibrio fue un crecimiento sostenido que convirtió a China en la fábrica del mundo. Desde productos tecnológicos hasta textiles, maquinaria y automóviles, su presencia se extendió por todos los rincones del planeta. Su influencia ya no se limita al comercio: hoy, China es también un actor clave en la innovación, las finanzas y la política internacional.

Un país que reconfiguró el mapa económico del mundo

Lo que comenzó como una apertura controlada terminó siendo una revolución económica silenciosa. En pocas décadas, China pasó de depender del campo a liderar la industria y la tecnología. Su modelo, aunque criticado por algunos y admirado por otros, dejó una lección clara: el poder de la adaptación puede cambiar la historia de una nación.

Hoy, el gigante asiático sigue marcando el ritmo de la economía global. Sus decisiones afectan los mercados, sus inversiones llegan a todos los continentes y su influencia redefine la manera en que el mundo entiende el desarrollo. China no solo se transformó: transformó el mundo con ella.