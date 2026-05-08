Neurociencia: ser una persona optimista te haría vivir más que las pesimistas

En este sentido, se cree que las personas positivas, optimistas, alegres y entusiastas, con una autoestima alta, generalmente tienen una mayor capacidad para resistir casi todas las enfermedades que puedan existir, y no es genética ni suerte.

persona pesimista viendo el vaso medio lleno Ser optimista o ver el vaso siempre medio vacío es un rasgo de personalidad "estable" determinado por influencias genéticas y de la primera infancia. Fuente: El País.

Neurociencia: las personas optimistas viven más que las pesimistas

Una persona pesimista, en contra de sí misma, triste o con baja autoestima, tiene una producción de anticuerpos reprimida, lo que podría hacer que se enferme más en comparación con una optimista que encara la vida de otra manera. Según un estudio relacionado con la neurociencia hecho por la Escuela de Salud Pública de Harvard, la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston y el Centro Nacional del Sistema de Salud de Boston, puedo reflejar que las personas optimistas viven un 15% más que las pesimistas.

El estudio se realizó entre más de 60 mil personas y determinó que las personas optimistas logran vivir más de 85 años debido a que son más perseverantes y motivadas, pueden regular más las emociones y tienen hábitos más saludables, es decir, esto permitió analizar cómo un rasgo de personalidad ayuda a lograr una longevidad excepcional.

persona pesimistas y una optimista El optimismo no es algo genético en su totalidad, también se aprende y se trabaja. Fuente: Acción Verapaz.

De acuerdo con la BBC, ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, ver el lado bueno antes que el malo se debe principalmente a algunas razones: