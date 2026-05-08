Ante una mala noticia, algunas personas se paralizan. Otras, en cambio, respiran hondo y piensan: “algo bueno puede salir de esto”. ¿Qué hace que ciertas personas mantengan la esperanza incluso en contextos adversos? Para la neurociencia, la respuesta es el optimismo, una forma de ser que podría salvarte incluso de enfermedades.
Neurociencia: ser una persona optimista te haría vivir más que las pesimistas
Cuando una persona vive su vida hay dos caminos viables, el pesimismo o el optimismo. En el segundo caso, la neurociencia explica que podría vivir más
Esta disciplina, que estudia el sistema nervioso compuesto, entre otros, el cerebro, para comprender cómo funciona ante lo que hace el ser humano, ha demostrado que el optimismo no es solo una actitud aprendida o una frase motivacional repetida frente al espejo. Es, en gran parte, una forma particular en que el cerebro procesa la información, anticipa el futuro y regula las emociones.
En este sentido, se cree que las personas positivas, optimistas, alegres y entusiastas, con una autoestima alta, generalmente tienen una mayor capacidad para resistir casi todas las enfermedades que puedan existir, y no es genética ni suerte.
Neurociencia: las personas optimistas viven más que las pesimistas
Una persona pesimista, en contra de sí misma, triste o con baja autoestima, tiene una producción de anticuerpos reprimida, lo que podría hacer que se enferme más en comparación con una optimista que encara la vida de otra manera. Según un estudio relacionado con la neurociencia hecho por la Escuela de Salud Pública de Harvard, la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston y el Centro Nacional del Sistema de Salud de Boston, puedo reflejar que las personas optimistas viven un 15% más que las pesimistas.
El estudio se realizó entre más de 60 mil personas y determinó que las personas optimistas logran vivir más de 85 años debido a que son más perseverantes y motivadas, pueden regular más las emociones y tienen hábitos más saludables, es decir, esto permitió analizar cómo un rasgo de personalidad ayuda a lograr una longevidad excepcional.
De acuerdo con la BBC, ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, ver el lado bueno antes que el malo se debe principalmente a algunas razones:
- Se cree que las personas optimistas viven más porque tienen un estilo de vida más sano, no necesitan fumar y pueden mantener un ritmo físicamente activo.
- Otra posible razón para la neurociencia es la forma en que estos manejan el estrés. Cuando les pasa algo estresante, lo enfrentan, analizan, usan estrategias para resolverlo o directamente no lo ven como una situación estresante.
- Cuando hay una reacción negativa ante el estrés, el aumento del cortisol, que es justamente la hormona del estrés, la frecuencia cardíaca y la presión arterial pueden afectar la salud con el tiempo y aumentar el riesgo de enfermedades.