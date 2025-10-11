Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SiempreAlDiego/status/1977129479379030274&partner=&hide_thread=false Gol de #DeportivoMadryn! El inoxidable Luis #Silba mete un gol que puede significar un ascenso.pic.twitter.com/i1zVmhr44m — La Pelota Siempre al 10 (@SiempreAlDiego) October 11, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/1977133065550844181&partner=&hide_thread=false ¡LO EMPATA EL LOBO MENDOCINO!



Facundo Lencioni agarró un penal muy caliente pero la presión no le pesó, la clavó en un ángulo y puso el 1-1 para Gimnasia (M) ante Deportivo Madryn.

Mirá la final por el ascenso por TyC Sports y TyC Sports Play.#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/XqVG6AmsIT — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) October 11, 2025

Es un partido apasionante y polémico, donde al Lobo le anularon dos goles, primero a Imanol González y después a Nicolás Romano.

gimnasia-deportivo-madryn Gimnasia y Esgrima fue superior a Deportivo Madryn. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Los dos mejores equipos de la Primera Nacional jugaron con mucha intensidad y no se sacaron diferencias. Por ahora no hay ganador en esta final que en este primer tiempo tuvo de todo.

Deportivo Madryn tuvo una ocasión clara por medio de Diego Crego y atajó Rigamonti.

gimnasia-deportivo-madryn-3 Gimnasia y Esgrima venció a Deportivo Madryn. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

En el balance final de la primera etapa el Lobo fue superior y mereció irse ganando al descanso.

El Lobo en el segundo tiempo salió a buscar el triunfo tras los dos goles anulados en la primera etapa.

Lo tuvo el goleador Nicolás Ferreyra de cabeza, pero la tiró afuera.

El equipo dirigido por Ariel Broggi tuvo mucho la pelota pero no tuvo demasiada claridad en los metros finales.

gimnasia-deportivo-madryn-2 Madryn y el Lobo jugaron un partidazo. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Deportivo Madryn en este segundo tiempo casi no llegó al arco defendido por César Rigamonti. Sobre el final golpeó con Silba y lo empató de forma agónica el goleador Facundo Lencioni, con un tremendo tiro penal.

Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn se fueron al alargue y a los penales

En los primeros 15 minutos del alargue fue superior el Lobo y el arquero Bonín fue la gran figura.

Ahora todo se definirá en los últimos 15 del suplementario y de persistir la igualdad la definición será desde el punto penal.

gimnasia-deportivo-madryn-5 El Lobo es de Primera. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Hubo 120 minutos muy intensos, donde el Lobo fue muy superior pero no pudo marcar la diferencia.

En la serie por penales César Rigamonti fue la gran figura que atajó dos penales.

El Lobo del Parque es de primera y será el tercer representante mendocino en la máxima categoría del fútbol argentino.