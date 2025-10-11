Gimnasia y Esgrima ascendió a Primera División.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Gimnasia y Esgrima le ganó 3 a 0 a Deportivo Madryn por penales este sábado en la final de la Primera Nacional y sacó su boleto a Primera División en un partido histórico. Empataron 1 a 1 tras el alargue y el Lobo marcó la diferencia con el arquero César Rigamonti.

Luis Silba a los 32 minutos del complemento marcó el gol para el Aurinegro. Facundo Lencioni a los 48' lo igualó de penal.

El Lobo jugar&aacute; en Primera.

El ex Gimnasia y Esgrima anotó el tanto tras un centro de Nazareno Solís, otro ex Lobo.

Es un partido apasionante y polémico, donde al Lobo le anularon dos goles, primero a Imanol González y después a Nicolás Romano.

Gimnasia y Esgrima fue superior a Deportivo Madryn.

Los dos mejores equipos de la Primera Nacional jugaron con mucha intensidad y no se sacaron diferencias. Por ahora no hay ganador en esta final que en este primer tiempo tuvo de todo.

Deportivo Madryn tuvo una ocasión clara por medio de Diego Crego y atajó Rigamonti.

Gimnasia y Esgrima venci&oacute; a Deportivo Madryn.

En el balance final de la primera etapa el Lobo fue superior y mereció irse ganando al descanso.

El Lobo en el segundo tiempo salió a buscar el triunfo tras los dos goles anulados en la primera etapa.

Lo tuvo el goleador Nicolás Ferreyra de cabeza, pero la tiró afuera.

El equipo dirigido por Ariel Broggi tuvo mucho la pelota pero no tuvo demasiada claridad en los metros finales.

Madryn y el Lobo jugaron un partidazo.

Deportivo Madryn en este segundo tiempo casi no llegó al arco defendido por César Rigamonti. Sobre el final golpeó con Silba y lo empató de forma agónica el goleador Facundo Lencioni, con un tremendo tiro penal.

Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn se fueron al alargue y a los penales

En los primeros 15 minutos del alargue fue superior el Lobo y el arquero Bonín fue la gran figura.

Ahora todo se definirá en los últimos 15 del suplementario y de persistir la igualdad la definición será desde el punto penal.

El Lobo es de Primera.

Hubo 120 minutos muy intensos, donde el Lobo fue muy superior pero no pudo marcar la diferencia.

En la serie por penales César Rigamonti fue la gran figura que atajó dos penales.

El Lobo del Parque es de primera y será el tercer representante mendocino en la máxima categoría del fútbol argentino.

