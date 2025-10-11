Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz: hora y TV del duelo de mendocinos por el Torneo Clausura

Independiente Rivadavia recibirá a Godoy Cruz en el duelo de equipos mendocinos por la fecha 13 del Torneo Clausura.

Cristian Lozano

A partir de las 16.45 del domingo Independiente Rivadavia recibirá a Godoy Cruz en el duelo de equipos mendocinos por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

La expectativa ha ido en aumento y el encuentro es decisivo para las aspiraciones de ambos de llegar a los playoffs.

El Gargantini será escenario de un nuevo duelo entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz.

El escenario del duelo más esperado por la Lepra y el Tomba será el estadio Bautista Gargantini, donde se espera que los hinchas azules presenten un marco acorde a las circunstancias.

Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz: a qué hora es el partido y por dónde ver en la TV

  • Domingo 12 de octubre.
  • Hora: 16.45.
  • TV: ESPN Premium.
  • Árbitro: Damián Tello.
  • Estadio: Bautista Gargantini.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia y Godoy Cruz

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez, Matías Fernández, Tomás Bottari, Maxi Amarfil, Sebastián Villa y Sartori Prieto. DT: Alfredo Berti.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Agustín Valverde, Pol Fernández, Vicente Poggi, Roberto Fernández; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.

El historial entre la Lepra y el Tomba

  • Partidos totales: 175
  • Ganó Independiente Rivadavia: 84
  • Empates: 45
  • Ganó Godoy Cruz: 46

Se tienen en cuenta encuentros por Liga Mendocina (1923–1994), Copas Competencia 1932 y 1933, Copa de Honor 1936, Torneo de los 4 (LMF), Torneo del Interior, B Nacional y Primera División.

