Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz: hora y TV del duelo de mendocinos por el Torneo Clausura

Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz: a qué hora es el partido y por dónde ver en la TV
- Domingo 12 de octubre.
- Hora: 16.45.
- TV: ESPN Premium.
- Árbitro: Damián Tello.
- Estadio: Bautista Gargantini.
Probables formaciones de Independiente Rivadavia y Godoy Cruz
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez, Matías Fernández, Tomás Bottari, Maxi Amarfil, Sebastián Villa y Sartori Prieto. DT: Alfredo Berti.
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Agustín Valverde, Pol Fernández, Vicente Poggi, Roberto Fernández; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.
El historial entre la Lepra y el Tomba
- Partidos totales: 175
- Ganó Independiente Rivadavia: 84
- Empates: 45
- Ganó Godoy Cruz: 46
Se tienen en cuenta encuentros por Liga Mendocina (1923–1994), Copas Competencia 1932 y 1933, Copa de Honor 1936, Torneo de los 4 (LMF), Torneo del Interior, B Nacional y Primera División.