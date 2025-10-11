Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz: hora y TV del duelo de mendocinos por el Torneo Clausura

La expectativa ha ido en aumento y el encuentro es decisivo para las aspiraciones de ambos de llegar a los playoffs.

lepra tomba 1 El Gargantini será escenario de un nuevo duelo entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz.

El escenario del duelo más esperado por la Lepra y el Tomba será el estadio Bautista Gargantini, donde se espera que los hinchas azules presenten un marco acorde a las circunstancias.