El legado de Russo viaja con el plantel

Pero esto no fue todo ya que desde la Comisión Directiva de Boca, con Juan Román Riquelme a la cabeza, tomaron la determinación de plotear el colectivo que traslada al plantel con la imagen de Miguel Ángel Russo.

En su parabrisas delantero, la unidad luce una foto del entrenador y una de las frases que marcó a fuego su amor por el Xeneize: "A Boca nunca se le puede decir que no”. Seguido, con letras amarillas sobre el fondo azul, el club cerró: "Hasta siempre, Miguel".

Micro Boca frase Miguel Ángel Russo

Cuándo vuelve a jugar Boca tras la muerte de Miguel Ángel Russo

Luego de que se postergara el partido ante Barracas Central, el cual estaba pactado para la tarde de este sábado, Boca ya conoce cuándo será su primera presentación tras la muerte de Miguel Ángel Russo.

El Xeneize, que hasta fin de año estará comandado por Claudio Úbeda, volverá a ver acción el sábado 18 de octubre, a partir de las 18, en La Bombonera. Sin dudas, será una jornada más que especial para el pueblo boquense.