El plantel de Boca, que estuvo licenciado desde el miércoles, retornó a los entrenamientos durante la jornada de este sábado. Como no podía ser de otra manera, en el predio que el Xeneize posee en Ezeiza se vivió un emotivo momento a la hora de rendirle homenaje a Miguel Ángel Russo.
El doble homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo tras retornar a los entrenamientos
