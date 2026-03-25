Cuánto hay en juego entre Francisco Cerúndolo y Alexander Zverev en cuartos de final del Miami Open 2026

El único argentino que permanece en el certamen disputado en el estado de Florida accedió a los cuartos de final de este torneo por cuarta vez en su carrera y la ilusión de seguir avanzando permanece intacta.

Embed - TRIUNFAZO DE FRAN CERÚNDOLO ANTE HUMBERT EN SETS CORRIDOS PARA METERSE EN CUARTOS DE FINAL | RESUMEN

Los argentinos con más cuartos de final en torneos Masters 1000

Juan Martín del Potro 22

David Nalbandian 19

Guillermo Coria 12

Francisco Cerúndolo, Juan Ignacio Chela y Gastón Gaudio 8

Juan Mónaco y Diego Schwartzman 7

Jannik Sinner puede volver a ser el número uno

El italiano Jannik Sinner (2) continúa intentando aprovechar la derrota de Carlos Alcaraz (1) en el Miami Open 2026 donde además no defiende puntos debido a su sanción por doping positivo del año pasado.

Sinner será rival este jueves a las 14 hora argentina del estadounidense Frances Tiafoe en los cuartos de final instancia en la que este miércoles serán los cruces entre el checo Jiri Lehecka con el español Martín Landaluce y el local Tommy Paul con el francés Arthur Fils.