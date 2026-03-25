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Cuánto hay en juego entre Francisco Cerúndolo y Alexander Zverev en cuartos de final del Miami Open 2026

Francisco Cerúndolo (19) y el alemán Alexander Zverev (3) se medirán este jueves en los cuartos de final del Miami Open 2026.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Cerúndolo la está rompiendo en Miami.

Cerúndolo la está rompiendo en Miami.

Francisco Cerúndolo(19) y el alemán Alexander Zverev (3) se medirán este jueves en los cuartos de final del Miami Open 2026, segundo Masters 1000 de la temporada.

El encuentro se jugará desde las 20 hora argentina, con TV en vivo por ESPN y Disney Plus, y será el 7mo. enfrentamiento entre ambos con un historial de 3 victorias para cada uno aunque el teutón ganó las 3 últimas en el Masters 1000 de Canadá, la Copa Davis y el Abierto de Australia.

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Alexander Zverev puede ser n&uacute;mero 2 del mundo si vence a Francisco Cer&uacute;ndolo en el Miami Open.

Alexander Zverev puede ser número 2 del mundo si vence a Francisco Cerúndolo en el Miami Open.

El ganador de este partido se asegurará no solo el pase a semifinales frente a Sinner o Tiafoe, sino que además sumará 400 puntos en el ranking mundial y recibirá un premio de 340.190 dólares.

El único argentino que permanece en el certamen disputado en el estado de Florida accedió a los cuartos de final de este torneo por cuarta vez en su carrera y la ilusión de seguir avanzando permanece intacta.

Embed - TRIUNFAZO DE FRAN CERÚNDOLO ANTE HUMBERT EN SETS CORRIDOS PARA METERSE EN CUARTOS DE FINAL | RESUMEN

Los argentinos con más cuartos de final en torneos Masters 1000

  • Juan Martín del Potro 22
  • David Nalbandian 19
  • Guillermo Coria 12
  • Francisco Cerúndolo, Juan Ignacio Chela y Gastón Gaudio 8
  • Juan Mónaco y Diego Schwartzman 7

Jannik Sinner puede volver a ser el número uno

El italiano Jannik Sinner (2) continúa intentando aprovechar la derrota de Carlos Alcaraz (1) en el Miami Open 2026 donde además no defiende puntos debido a su sanción por doping positivo del año pasado.

Sinner será rival este jueves a las 14 hora argentina del estadounidense Frances Tiafoe en los cuartos de final instancia en la que este miércoles serán los cruces entre el checo Jiri Lehecka con el español Martín Landaluce y el local Tommy Paul con el francés Arthur Fils.

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