Cuánto hay en juego entre Francisco Cerúndolo y Alexander Zverev en cuartos de final del Miami Open 2026

Francisco Cerúndolo(19) y el alemán Alexander Zverev (3) se medirán este jueves en los cuartos de final del Miami Open 2026, segundo Masters 1000 de la temporada.
Francisco Cerúndolo (19) y el alemán Alexander Zverev (3) se medirán este jueves en los cuartos de final del Miami Open 2026.
Francisco Cerúndolo(19) y el alemán Alexander Zverev (3) se medirán este jueves en los cuartos de final del Miami Open 2026, segundo Masters 1000 de la temporada.
El encuentro se jugará desde las 20 hora argentina, con TV en vivo por ESPN y Disney Plus, y será el 7mo. enfrentamiento entre ambos con un historial de 3 victorias para cada uno aunque el teutón ganó las 3 últimas en el Masters 1000 de Canadá, la Copa Davis y el Abierto de Australia.
El ganador de este partido se asegurará no solo el pase a semifinales frente a Sinner o Tiafoe, sino que además sumará 400 puntos en el ranking mundial y recibirá un premio de 340.190 dólares.
El único argentino que permanece en el certamen disputado en el estado de Florida accedió a los cuartos de final de este torneo por cuarta vez en su carrera y la ilusión de seguir avanzando permanece intacta.
El italiano Jannik Sinner (2) continúa intentando aprovechar la derrota de Carlos Alcaraz (1) en el Miami Open 2026 donde además no defiende puntos debido a su sanción por doping positivo del año pasado.
Sinner será rival este jueves a las 14 hora argentina del estadounidense Frances Tiafoe en los cuartos de final instancia en la que este miércoles serán los cruces entre el checo Jiri Lehecka con el español Martín Landaluce y el local Tommy Paul con el francés Arthur Fils.