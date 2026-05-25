Netflix: si te gustó Outlander, te va a encantar esta serie dramática

Mientras se espera que Netflix ponga a disposición la última temporada de la viajera en el tiempo, puedes ver otras series históricas que te mantendrán en vilo todo el tiempo. Una de ellas es La Emperatriz.

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Esta serie de Netflix tuvo muy buenas calificaciones por parte de la crítica y tiene confirmada una segunda temporada por parte de la plataforma.