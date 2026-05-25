Netflix es, sin dudas, la plataforma de streaming más popular. y se caracteriza por tener series muy vistas. Una de ellas es Outlander, que va por su séptima temporada, aunque por ahora solo se pueden ver las 6 primeras en esta plataforma.
Netflix: si te gustó Outlander, te va a encantar esta serie dramática
Si te gustan las series dramáticas y de época y eres fanática de Outlander, entonces no puedes perderte este contenido de Netflix
Mientras se espera que Netflix ponga a disposición la última temporada de la viajera en el tiempo, puedes ver otras series históricas que te mantendrán en vilo todo el tiempo. Una de ellas es La Emperatriz.
Esta serie de Netflix tuvo muy buenas calificaciones por parte de la crítica y tiene confirmada una segunda temporada por parte de la plataforma.
Netflix: de qué trata La Emperatriz, la serie sucesora de Outlander
La Emperatriz, la serie de Netflix, fue uno de los éxitos del 2022. Está ambientada en el siglo XIX y cuenta la historia de amor entre la apasionada y rebelde Sissí y el emperador Francisco José, mientras una serie de presiones, intrigas y luchas amenazan la Corte de Viena.
La primera temporada de esta serie de Netflix tiene solamente 6 capítulos, aunque ya está confirmada la continuación por parte de la plataforma.
Reparto de La Emperatriz, la serie de Netflix
- Devrim Lingnau: Isabel de Baviera (Sissí)
- Philip Froissant: Francisco José I de Austria
- Elisa Schlott: Elena de Baviera
- Svenja Jung: Louise
- Rauand Taleb: Theo
- Almila Bagriacik: Leontine de Apafi
- Melika Foroutan: Archiduquesa Sofía de Austria
- Johannes Nussbaum: Maximiliano José de Baviera
- Jördis Triebel: Ludovica de Baviera
- Johannes Nussbaum: Maximiliano de México
- Felix Nölle: Luis Víctor de Austria