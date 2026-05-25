Las voces del Deportivo Maipú tras la derrota ante San Martín de San Juan

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú tras la derrota con San Martín de San Juan lleva 18 unidades . El Cruzado jugará este domingo desde las 17 ante Chacarita, en el estadio Omar Higinio Sperdutti. Este encuentro corresponde a la 16ta fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional.

Deportivo Maipú 2 Deportivo Maipú jugará este domingo frente a Chacarita, en calle Vergara.

Este martes el plantel dirigido por Mariano Echeverría volverá al trabajo pensando en el choque ante el Funebrero, donde buscará volver a ganar. En San Juan se le cortó un invicto de seis partidos sin derrotas -con cuatro triunfos y dos empates- que llevaba desde la asunción del entrenador Mariano Echeverría.

El Cruzado buscará prolongar ante Chacarita sus triunfos de local, donde lleva tres victorias seguidas, ya que superó a Colegiales (3-1), Almagro y Nueva Chicago (ambos encuentros los ganó por 1 a 0).