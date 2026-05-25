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Las voces del Deportivo Maipú tras la derrota ante San Martín de San Juan

Deportivo Maipú cayó por 2 a 1 ante San Martín de San Juan. Hablaron los jugadores del equipo dirigido por Mariano Echeverría tras la derrota

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú cayó ante San Martín, en San Juan, tras seis partidos sin conocer la derrota.

Deportivo Maipú cayó ante San Martín, en San Juan, tras seis partidos sin conocer la derrota.

Deportivo Maipú perdió 2 a 1 ante San Martín de San Juan este sábado, en el estadio Hilario Sánchez, por la decimoquinta fecha de la Zona B de la Primera Nacional, Los jugadores se expresaron en Radio Nihuil tras la derrota frente al Verdinego.

Juan Pablo de La Reta Deportivo Maipú.
Juan Pablo De La Reta es uno de los jugadores del Deportivo Maip&uacute; que habl&oacute; tras la derrota en San Juan.

Juan Pablo De La Reta es uno de los jugadores del Deportivo Maipú que habló tras la derrota en San Juan.

Los jugadores del Deportivo Maipú se expresaron tras la derrota

  • Felipe Rivarola: "Nos vamos amargados por la derrota, queda mucho recorrido, ahora hay que levantarse para poder ganar el próximo partido con Chacarita de local. El primer tiempo no fue bueno y en el segundo mejoramos, hay que seguir trabajando".
  • Santiago Paulini: "No estamos contentos con el resultado, los primeros 45 minutos no fueron buenos y el segundo tiempo fue otro el rendimiento pero no pudimos revertir el resultado".
  • Juan Pablo De La Reta: "Todos coincidimos que el primer tiempo no fue bueno y en el segundo cambiamos la cara, logramos empatarlo; ellos sobre el final marcaron el gol y se llevaron el trunfo. Ahora tenemos un nuevo partido de local y queremos lograr los tres puntos".
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Mariano Echeverría perdió su primer partido como entrenador del Deportivo Maipú.

Mariano Echeverría perdió su primer partido como entrenador del Deportivo Maipú.

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú tras la derrota con San Martín de San Juan lleva 18 unidades . El Cruzado jugará este domingo desde las 17 ante Chacarita, en el estadio Omar Higinio Sperdutti. Este encuentro corresponde a la 16ta fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional.

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Deportivo Maip&uacute; jugar&aacute; este domingo frente a Chacarita, en calle Vergara.

Deportivo Maipú jugará este domingo frente a Chacarita, en calle Vergara.

Este martes el plantel dirigido por Mariano Echeverría volverá al trabajo pensando en el choque ante el Funebrero, donde buscará volver a ganar. En San Juan se le cortó un invicto de seis partidos sin derrotas -con cuatro triunfos y dos empates- que llevaba desde la asunción del entrenador Mariano Echeverría.

El Cruzado buscará prolongar ante Chacarita sus triunfos de local, donde lleva tres victorias seguidas, ya que superó a Colegiales (3-1), Almagro y Nueva Chicago (ambos encuentros los ganó por 1 a 0).

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