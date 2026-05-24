La enfermería del Deportivo Maipú se agranda: el parte médico del Cruzado

"El Club Deportivo Maipú informa que, en el marco del cuadro gripal y respiratorio que actualmente circula en la provincia y es de público conocimiento, algunos integrantes del plantel profesional han presentado sintomatología asociada. Actualmente, un total de 10 futbolistas se encuentran afectados con distintos síntomas y bajo seguimiento del cuerpo médico del club", dijo la entidad maipucina en un comunicado.

Los jugadores que tienen mayores problemas y están haciendo reposo son Lisandro Cabrera, Juan Cruz Giacone y Lucas Faggioli. Además, otros jugadores han manifestado síntomas y continúan siendo evaluados, como los casos de Nicolás Fernández, Agustín Leiva, Marcelo Chelo Eggel, Felipe Rivarola, Santiago Paulini, Juan De la Reta y Fausto Montero.

Matías Viguet Deportivo Maipu 1- Matías Viguet se recupera de una lesión.

"El cuerpo médico del club continúa realizando los controles y seguimientos correspondientes, acompañando la evolución de cada jugador y trabajando en su recuperación para una pronta vuelta a la actividad", añadió el club de calle Vergara.

Los lesionados del Deportivo Maipú

Además la entidad maipucina señaló que hay futbolistas que sigue recuperándose de sus lesiones, que son los siguientes: