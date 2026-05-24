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La enfermería del Deportivo Maipú se agranda: el parte médico del Cruzado

El Deportivo Maipú perdió un invicto de seis partidos este sábado ante San Martín, en San Juan. La entidad cruzada informó que hay hay jugadores enfermos y lesionados

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Deportivo Maipú informó que tiene a varios jugadores con gripe y otros están lesionados.

Deportivo Maipú informó que tiene a varios jugadores con gripe y otros están lesionados.

La enfermería del Deportivo Maipú se agranda. El Cruzado, que cortó un invicto de seis partidos este sábado ante San Martín, en San Juan (cayó por 2 a 1) por la Primera Nacional, informó que tiene varios jugadores afectados por gripe y otros están lesionados.

El equipo cruzado cortó una gran racha con el DT Mariano Echeverría y a pesar de la caída está octavo con 18 unidades y sigue en zona de Reducido.

Deportivo Maipú festejo.
Deportivo Maip&uacute; viene de perder en San Juan.

Deportivo Maipú viene de perder en San Juan.

"El Club Deportivo Maipú informa que, en el marco del cuadro gripal y respiratorio que actualmente circula en la provincia y es de público conocimiento, algunos integrantes del plantel profesional han presentado sintomatología asociada. Actualmente, un total de 10 futbolistas se encuentran afectados con distintos síntomas y bajo seguimiento del cuerpo médico del club", dijo la entidad maipucina en un comunicado.

Los jugadores que tienen mayores problemas y están haciendo reposo son Lisandro Cabrera, Juan Cruz Giacone y Lucas Faggioli. Además, otros jugadores han manifestado síntomas y continúan siendo evaluados, como los casos de Nicolás Fernández, Agustín Leiva, Marcelo Chelo Eggel, Felipe Rivarola, Santiago Paulini, Juan De la Reta y Fausto Montero.

Matías Viguet Deportivo Maipu 1-
Mat&iacute;as Viguet se recupera de una lesi&oacute;n.

Matías Viguet se recupera de una lesión.

"El cuerpo médico del club continúa realizando los controles y seguimientos correspondientes, acompañando la evolución de cada jugador y trabajando en su recuperación para una pronta vuelta a la actividad", añadió el club de calle Vergara.

Los lesionados del Deportivo Maipú

Además la entidad maipucina señaló que hay futbolistas que sigue recuperándose de sus lesiones, que son los siguientes:

  • Luciano Arnijas: post quirúrgico de reconstrucción del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.
  • Fausto Montero: post quirúrgico de reconstrucción del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
  • Juan Cruz Arno: está en la fase final de rehabilitación post fractura y cirugía de tibia derecha.
  • Matías Viguet: tendinopatía del tendón central del recto del cuádriceps izquierdo.

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