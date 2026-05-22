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Nahuel Galardi, el arquero que se ganó un lugar en este Deportivo Maipú protagonista de la Primera Nacional

Nahuel Galardi es una de las figuras del Deportivo Maipú, el equipo que se ubica en los puestos del Reducido en el torneo de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Nahuel Galardi, el arquero del Deportivo Maipú, está pasando por un gran momento.

Nahuel Galardi, el arquero del Deportivo Maipú, está pasando por un gran momento.

Foto: Prensa Deportivo Maipú

Deportivo Maipú está atravesando un gran momento futbolístico en el torneo de la Primera Nacional, ya que lleva una racha de seis partidos sin perder. Sobre este gran presente habló el arquero Nahuel Galardi -se sumó el año pasado al Cruzado-, quien es muy importante en el equipo.

Galardi, el guardameta de 24 años que se ganó un lugar en el equipo, lleva dos partidos sin que le marquen goles y de los últimos cinco encuentros solamente le convirtieron un tanto.

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Nahuel Galardi encontró su continuidad en este 2026 en el Deportivo Maipú.

Nahuel Galardi encontró su continuidad en este 2026 en el Deportivo Maipú.

Sobre este gran presente que vive el Cruzado con el DT Mariano Echeverría, afirmó: "En los últimos partidos hemos obtenido buenos resultados y vamos por un buen camino. El objetivo que tenemos es pelear los primeros puestos". El Cruzado se ubica séptimo con 18 unidades y está metido en el Reducido.

Con respecto a la salida del entrenador Alexis Matteo reveló: "Estoy muy agradecido que se la jugó por un chico de 23 años sin experiencia en la categoría. Es feo que una persona se quede sin trabajo y me sentí en deuda con él".

Deportivo Maipú festejo.
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Deportivo Maipú jugará este sábado con San Martín de San Juan en la vecina provincia.

La definición de Galardi sobre el grupo que integra

"El comienzo que tuvimos en el campeonato no fue bueno. Era algo que nadie esperaba y nos pudimos recuperar. Somos un grupo que deja todo en cada entrenamiento y en los partidos y trabajamos para estar mejor, somos un grupo que se entrega al máximo", reveló el uno del Cruzado.

Qué dijo el arquero sobre su gran momento

Nahuel Galardi ha tenido destacadas actuaciones en el equipo. Sobre su presente dijo: "La confianza es muy importante, no fue mi mejor arranque, venía de un año y medio sin jugar. En lo personal trabajo mucho para tener esta actualidad".

Nahuel Galardi y el choque del Deportivo Maipú con San Martín de San Juan

Con respecto al choque de este sábado ante San Martín de San Juan, Galardi sostuvo: "Todos los partidos son difíciles, tenemos una identidad de juego y vamos a ir a proponer como lo hacemos todos los partidos".

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