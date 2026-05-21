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El thriller de conspiraciones que se va de Netflix y tiene a los fanáticos desesperados

Will Smith es el protagonista de este thriller de conspiraciones que se va de Netflix pronto. ¿Hasta cuándo verlo?

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]

Así como la plataforma de Netflix se renueva diariamente con series y películas que logran atrapar a los suscriptores desde el momento de su estreno, hay otras producciones que abandonan el catálogo y ya tienen a los fanáticos desesperados.

Una de ellas es la película Proyecto Géminis, dirigida por Ang Lee y protagonizada por Will Smith que dura casi 2 horas. Desafortunadamente, esta oferta de 2019 se despide de Netflix el domingo 24 de mayo de 2026.

Aunque no obtuvo críticas muy positivas, desde Diario El Mundo, Francisco Marinero reconoció: "Ang Lee logra llevar a cabo una incursión con éxito en un nuevo género, en este caso el del thriller de conspiraciones".

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Netflix: de qué trata la película Proyecto Géminis

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Proyecto Géminis versa: "Un francotirador recientemente retirado se enfrenta a una versión clonada de sí mismo, más jóven y fuerte, que una agencia gubernamental secreta ha creado para matarlo".

Henry Brogan (Will Smith), un asesino a sueldo ya demasiado mayor para seguir con su duro trabajo, decide retirarse. Pero esto no le va a resultar tan fácil, pues tendrá que enfrentarse a un clon suyo, mucho más joven.

Netflix: tráiler de la película Proyecto Géminis

Embed - PROYECTO GÉMINIS Tráiler Español Latino DOBLADO (Will Smith, 2019)

Reparto de la Proyecto Géminis, película de Netflix

  • Will Smith como Henry Brogan
  • Mary Elizabeth Winstead como Danielle “Danny” Zakarewski
  • Clive Owen como Clayton “Clay” Verris
  • Benedict Wong como Baron
  • Ralph Brown como Del Patterson
  • Linda Emond como Janet Lassiter
  • Douglas Hodge como Jack Willis
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Dónde ver la película Proyecto Géminis, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Proyecto Géminis se puede ver en Netflix y Paramount Plus.
  • Estados Unidos: la película Proyecto Géminis se puede alquilar en Prime Video.
  • España: la película Proyecto Géminis se puede ver en Netflix, Movistar Plus y HBO Max.

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