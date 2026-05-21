El thriller de conspiraciones que se va de Netflix y tiene a los fanáticos desesperados

Una de ellas es la película Proyecto Géminis, dirigida por Ang Lee y protagonizada por Will Smith que dura casi 2 horas. Desafortunadamente, esta oferta de 2019 se despide de Netflix el domingo 24 de mayo de 2026.

Aunque no obtuvo críticas muy positivas, desde Diario El Mundo, Francisco Marinero reconoció: "Ang Lee logra llevar a cabo una incursión con éxito en un nuevo género, en este caso el del thriller de conspiraciones".