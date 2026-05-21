Así como la plataforma de Netflix se renueva diariamente con series y películas que logran atrapar a los suscriptores desde el momento de su estreno, hay otras producciones que abandonan el catálogo y ya tienen a los fanáticos desesperados.
El thriller de conspiraciones que se va de Netflix y tiene a los fanáticos desesperados
Will Smith es el protagonista de este thriller de conspiraciones que se va de Netflix pronto. ¿Hasta cuándo verlo?
Una de ellas es la película Proyecto Géminis, dirigida por Ang Lee y protagonizada por Will Smith que dura casi 2 horas. Desafortunadamente, esta oferta de 2019 se despide de Netflix el domingo 24 de mayo de 2026.
Aunque no obtuvo críticas muy positivas, desde Diario El Mundo, Francisco Marinero reconoció: "Ang Lee logra llevar a cabo una incursión con éxito en un nuevo género, en este caso el del thriller de conspiraciones".
Netflix: de qué trata la película Proyecto Géminis
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Proyecto Géminis versa: "Un francotirador recientemente retirado se enfrenta a una versión clonada de sí mismo, más jóven y fuerte, que una agencia gubernamental secreta ha creado para matarlo".
Henry Brogan (Will Smith), un asesino a sueldo ya demasiado mayor para seguir con su duro trabajo, decide retirarse. Pero esto no le va a resultar tan fácil, pues tendrá que enfrentarse a un clon suyo, mucho más joven.
Netflix: tráiler de la película Proyecto Géminis
Reparto de la Proyecto Géminis, película de Netflix
- Will Smith como Henry Brogan
- Mary Elizabeth Winstead como Danielle “Danny” Zakarewski
- Clive Owen como Clayton “Clay” Verris
- Benedict Wong como Baron
- Ralph Brown como Del Patterson
- Linda Emond como Janet Lassiter
- Douglas Hodge como Jack Willis
Dónde ver la película Proyecto Géminis, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Proyecto Géminis se puede ver en Netflix y Paramount Plus.
- Estados Unidos: la película Proyecto Géminis se puede alquilar en Prime Video.
- España: la película Proyecto Géminis se puede ver en Netflix, Movistar Plus y HBO Max.