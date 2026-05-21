La película de Netflix que parece inocente… pero termina rompiéndote el corazónEntre las series y películas más vistas de Netflix en mayo, podemos encontrar a En sus zapatos, una producción de 2005 protagonizada por Cameron Diaz, Toni Collette y Shirley MacLaine. En este momento, arrasa en el puesto Nº 5 del ranking de la plataforma.
La película de Netflix que parece inocente... pero termina rompiéndote el corazón
Netflix suma a su catálogo un aclamado drama de 2005 con Cameron Diaz, Toni Collette y Shirley MacLaine que vuelve a cautivar a la audiencia.
Dirigida por Curtis Hanson, este drama sentimental, conmovedor y agridulce fue estrenado en 2005 y nominado a los Globos de Oro. Con solo 2 horas y 11 minutos, la oferta de Netflix ha logrado eclipsar a la crítica.
"Mientras que en la superficie parece una película para chicas, tiene algo que decir para todos", sentenció el medio Empire. Mientras tanto, según TV Guide, En sus zapatos "es maravillosamente satisfactoria: Collette, MacLaine y Diaz están excepcionantes y la mezcla entre humor y desgarro está perfectamente calibrada".
Netflix: de qué trata la película En sus zapatos
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película En sus zapatos versa: "Maggie y Rose, dos hermanas que no tienen casi nada en común, deben aprender a llevarse bien cuando descubren que una abuela que no conocen sigue viva".
La mojigata de Rose (Toni Collette) rompe relaciones con Maggie (Cameron Diaz), la juerguista de su hermana pequeña, debido a una indiscreción relacionada con el novio de Rose.
El ambiente enrarecido se normaliza con la llegada de Ella (Shirley MacLaine), la abuela que ninguna de las dos hermanas sabía que existía.
Netflix: tráiler de En sus zapatos, película de Netflix
Reparto de En sus zapatos, película de Netflix
- Cameron Diaz como Maggie
- Toni Collette como Rose
- Shirley MacLaine como Ella
- Mark Feuerstein
- Ken Howard
- Candice Azzara
- Francine Beers
- Norman Lloyd
- Jerry Adler
- Brooke Smith
- Richard Burgi
Dónde ver la película En sus zapatos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película En sus zapatos se puede ver en Netflix y Disney Plus.
- Estados Unidos: la película En sus zapatos se puede alquilar en Prime Video y Apple TV.
- España: la película En sus zapatos se puede ver en Disney Plus.