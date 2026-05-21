La película de Netflix que parece inocente... pero termina rompiéndote el corazón

"Mientras que en la superficie parece una película para chicas, tiene algo que decir para todos", sentenció el medio Empire. Mientras tanto, según TV Guide, En sus zapatos "es maravillosamente satisfactoria: Collette, MacLaine y Diaz están excepcionantes y la mezcla entre humor y desgarro está perfectamente calibrada".

Netflix: de qué trata la película En sus zapatos

en sus zapatos- pelicula (1)

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película En sus zapatos versa: "Maggie y Rose, dos hermanas que no tienen casi nada en común, deben aprender a llevarse bien cuando descubren que una abuela que no conocen sigue viva".

La mojigata de Rose (Toni Collette) rompe relaciones con Maggie (Cameron Diaz), la juerguista de su hermana pequeña, debido a una indiscreción relacionada con el novio de Rose.

El ambiente enrarecido se normaliza con la llegada de Ella (Shirley MacLaine), la abuela que ninguna de las dos hermanas sabía que existía.

Netflix: tráiler de En sus zapatos, película de Netflix

Embed - Kitustrailers: EN SUS ZAPATOS (Trailer en español)

Reparto de En sus zapatos, película de Netflix

Cameron Diaz como Maggie

Toni Collette como Rose

Shirley MacLaine como Ella

Mark Feuerstein

Ken Howard

Candice Azzara

Francine Beers

Norman Lloyd

Jerry Adler

Brooke Smith

Richard Burgi

Dónde ver la película En sus zapatos, según la zona geográfica