Entre las series y películas más esperadas de la semana en Netflix, se encuentra The Boroughs: Jubilación rebelde, un drama de terror y ciencia ficción que llegó a la plataforma el jueves 21 de mayo de 2026. Con solo 8 capítulos, está atrapando a todos los suscriptores.
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Esta es la serie más esperada de la semana en Netflix, tiene 8 capítulos y es un gran drama de terror
La esperada serie de Netflix, The Boroughs: Jubilación rebelde, llega con un elenco estelar y una trama intrigante.
The Boroughs: Julilación rebelde es una serie creada por Jeffrey Addiss y Will Matthewss que cuenta con un elenco espectacular, liderado por Alfred Molina y Geena Davis, con la participación de Bill Pullman (The Sinner).
Netflix: de qué trata la serie The Boroughs: Jubilación rebelde
La serie The Boroughs sigue a un grupo de jubilados que viven en una comunidad del desierto y deben unirse para enfrentarse a una amenaza sobrenatural.
Mientras tanto, la sinopsis oficial de Netflix versa: "En una comunidad de jubilados que parece perfecta, un grupo de héroes poco convencionales deben evitar que una amenaza de otro mundo les robe lo único que no tienen: tiempo".
Netflix: tráiler de la serie The Boroughs: Jubilación rebelde
Reparto de The Boroughs: Jubilación rebelde, serie de Netflix
- Alfred Molina como Sam
- Geena Davis como Renee
- Alfre Woodard como Judy
- Denis O'Hare como Wally
- Clarke Peters como Art
- Bill Pullman como Jack
- Carlos Miranda como Paz
- Jena Malone como Claire
- Seth Numrich como Blaine
- Alice Kremelberg como Anneliese
Dónde ver la serie The Boroughs: Jubilación rebelde, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie The Boroughs: Jubilación rebelde se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The Boroughs: Jubilación rebelde se puede ver en Netflix.
- España: la serie The Boroughs: Jubilación rebelde se puede ver en Netflix.
Resumen
- Netflix estrena en mayo la serie de terror y ciencia ficción The Boroughs: Jubilación rebelde.
- La trama sigue a jubilados en una comunidad del desierto que luchan contra una amenaza sobrenatural.
- El elenco principal incluye a Alfred Molina, Geena Davis y Bill Pullman.