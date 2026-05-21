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Esta es la serie más esperada de la semana en Netflix, tiene 8 capítulos y es un gran drama de terror

La esperada serie de Netflix, The Boroughs: Jubilación rebelde, llega con un elenco estelar y una trama intrigante.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Este drama de terror acaba de estrenar en Netflix y arrasa.

Este drama de terror acaba de estrenar en Netflix y arrasa.

Entre las series y películas más esperadas de la semana en Netflix, se encuentra The Boroughs: Jubilación rebelde, un drama de terror y ciencia ficción que llegó a la plataforma el jueves 21 de mayo de 2026. Con solo 8 capítulos, está atrapando a todos los suscriptores.

The Boroughs: Julilación rebelde es una serie creada por Jeffrey Addiss y Will Matthewss que cuenta con un elenco espectacular, liderado por Alfred Molina y Geena Davis, con la participación de Bill Pullman (The Sinner).

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Netflix: de qué trata la serie The Boroughs: Jubilación rebelde

La serie The Boroughs sigue a un grupo de jubilados que viven en una comunidad del desierto y deben unirse para enfrentarse a una amenaza sobrenatural.

Mientras tanto, la sinopsis oficial de Netflix versa: "En una comunidad de jubilados que parece perfecta, un grupo de héroes poco convencionales deben evitar que una amenaza de otro mundo les robe lo único que no tienen: tiempo".

Netflix: tráiler de la serie The Boroughs: Jubilación rebelde

Embed - The Boroughs: Jubilación rebelde | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de The Boroughs: Jubilación rebelde, serie de Netflix

  • Alfred Molina como Sam
  • Geena Davis como Renee
  • Alfre Woodard como Judy
  • Denis O'Hare como Wally
  • Clarke Peters como Art
  • Bill Pullman como Jack
  • Carlos Miranda como Paz
  • Jena Malone como Claire
  • Seth Numrich como Blaine
  • Alice Kremelberg como Anneliese
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Dónde ver la serie The Boroughs: Jubilación rebelde, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie The Boroughs: Jubilación rebelde se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie The Boroughs: Jubilación rebelde se puede ver en Netflix.
  • España: la serie The Boroughs: Jubilación rebelde se puede ver en Netflix.

Resumen

  • Netflix estrena en mayo la serie de terror y ciencia ficción The Boroughs: Jubilación rebelde.
  • La trama sigue a jubilados en una comunidad del desierto que luchan contra una amenaza sobrenatural.
  • El elenco principal incluye a Alfred Molina, Geena Davis y Bill Pullman.

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