Esta es la serie más esperada de la semana en Netflix, tiene 8 capítulos y es un gran drama de terror

Netflix: de qué trata la serie The Boroughs: Jubilación rebelde

La serie The Boroughs sigue a un grupo de jubilados que viven en una comunidad del desierto y deben unirse para enfrentarse a una amenaza sobrenatural.

Mientras tanto, la sinopsis oficial de Netflix versa: "En una comunidad de jubilados que parece perfecta, un grupo de héroes poco convencionales deben evitar que una amenaza de otro mundo les robe lo único que no tienen: tiempo".

Netflix: tráiler de la serie The Boroughs: Jubilación rebelde

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Reparto de The Boroughs: Jubilación rebelde, serie de Netflix

Alfred Molina como Sam

Geena Davis como Renee

Alfre Woodard como Judy

Denis O'Hare como Wally

Clarke Peters como Art

Bill Pullman como Jack

Carlos Miranda como Paz

Jena Malone como Claire

Seth Numrich como Blaine

Alice Kremelberg como Anneliese

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Dónde ver la serie The Boroughs: Jubilación rebelde, según la zona geográfica

Latinoamérica: la serie The Boroughs: Jubilación rebelde se puede ver en Netflix .

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Resumen