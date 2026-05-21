Prime Video es una plataforma de streaming especializada en entretenimiento, con miles de series y películas exclusivas, junto con contenido original global y local de cada región. Si bien presenta estrenos todas las semanas, también tiene un sinfín de producciones que probablemente no has visto.
Prime Video: la película que arranca con una tragedia y termina en una brutal búsqueda de venganza
El largometraje dura 108 minutos y tiene todo para convertirse en tu nueva película favorita: acción, drama y venganza
En esta oportunidad, exploramos Tapped Out: Asalto Final, una película que se estrenó en 2014 y está disponible en Prime Video. A continuación, investigamos de qué se trata esta producción dirigida por Allan Ungar.
¿De qué trata la serie?
"Michael Shaw es un luchador de artes marciales prodigio. Necesita hacer servicio comunitario en una escuela de karate para cumplir una sentencia. Conoce al hombre que mató a sus padres diez años antes, durante una pelea de MMA. Decide vengarse entrando en la competencia para luchar contra el asesino de su familia", revela la descripción de Prime Video.
A los doce años, Michael es un prodigio del karate. Tras obtener su cinturón marrón, regresa a casa junto a sus padres cuando el auto en el que viajan es interceptado por dos asaltantes armados. Durante el robo, uno de los delincuentes asesina a sus padres antes de darse a la fuga. Michael, oculto en el asiento trasero, logra pasar inadvertido. Además, reconoce un tatuaje distintivo en la nuca del asesino.
Años más tarde, Shaw se vuelve un adolescente problemático que vive con su abuelo. Luego de meterse en líos en una fiesta, es condenado a realizar servicio comunitario en una escuela de kárate en ruinas, propiedad de Reggie Monroe, amigo de su padre.
Aunque al principio a Michael solo le importa cumplir con sus horas de servicio comunitario, redescubre su pasión por la disciplina que había abandonado hacía mucho tiempo.
Invitan a Michael a una pelea de artes marciales mixtas y allí reconoce a uno de los luchadores, Dominic Grey, como el hombre que asesinó brutalmente a sus padres. Herido y furioso, el joven decide vengarse.
Reparto
- Cody Hackman como Michael Shaw.
- Colin Paradine es Phil Shaw.
- Kelly-Marie Murtha interpreta a Carol Shaw.
- James Neely como Morris Shaw.
- Michael Biehn es Reggie Munroe.