Prime Video: la película que arranca con una tragedia y termina en una brutal búsqueda de venganza

¿De qué trata la serie?

"Michael Shaw es un luchador de artes marciales prodigio. Necesita hacer servicio comunitario en una escuela de karate para cumplir una sentencia. Conoce al hombre que mató a sus padres diez años antes, durante una pelea de MMA. Decide vengarse entrando en la competencia para luchar contra el asesino de su familia", revela la descripción de Prime Video.

A los doce años, Michael es un prodigio del karate. Tras obtener su cinturón marrón, regresa a casa junto a sus padres cuando el auto en el que viajan es interceptado por dos asaltantes armados. Durante el robo, uno de los delincuentes asesina a sus padres antes de darse a la fuga. Michael, oculto en el asiento trasero, logra pasar inadvertido. Además, reconoce un tatuaje distintivo en la nuca del asesino.

Asalto final La película combina acción, drama y venganza. Imagen: Prime Video.

Años más tarde, Shaw se vuelve un adolescente problemático que vive con su abuelo. Luego de meterse en líos en una fiesta, es condenado a realizar servicio comunitario en una escuela de kárate en ruinas, propiedad de Reggie Monroe, amigo de su padre.

Aunque al principio a Michael solo le importa cumplir con sus horas de servicio comunitario, redescubre su pasión por la disciplina que había abandonado hacía mucho tiempo.

Invitan a Michael a una pelea de artes marciales mixtas y allí reconoce a uno de los luchadores, Dominic Grey, como el hombre que asesinó brutalmente a sus padres. Herido y furioso, el joven decide vengarse.

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