Polémica por el viaje de Cuti Romero para ver la final Belgrano vs. River: qué dijo el técnico del Tottenham

El defensor estuvo en el predio del club cordobés y se sacó fotos con el presidente del Pirata, Luis Fabián Artime. El club cordobés publicó un video del defensor en sus redes sociales junto al mensaje: “Belgrano es sentido de pertenencia”.

Cuti Romero fue criticado en Inglaterra

"Buen capitán de club, entonces. No estar en el partido más importante del Tottenham desde 1976, fantástico. Fiel hasta el final, el buen Cristian. Me pondré mi camiseta de River Plate el fin de semana. Creo que es terrible. Va a ver al club del que es hincha en lugar de estar con un equipo amenazado con el descenso", dijo el periodista Paul Hawksbee en Talksport.

cuti romero belgrano Cuti Romero es hincha de Belgrano.

Sin embargo, el técnico Roberto De Zerbi, no criticó al defensor. Habló con el personal médico. Juntos decidieron ir a Argentina para completar la rehabilitación con el personal médico argentino. Hablamos la semana pasada", dijo.

"Está lesionado, no soy estúpido. Si entiendo que hay algún jugador que piensa en sí mismo antes que en el club, no puedo ser el mismo", expresó De Zerbi.

"Con Cuti no puedo decir nada porque conmigo ha sido correcto desde que empecé hasta ahora. Es un jugador de primer nivel y conmigo fue una gran persona", añadió el DT del Tottenham.