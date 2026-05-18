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Cuti Romero, un hincha más en la final entre Belgrano y River: "Ahí estaremos"

Cuti Romero expresó en sus redes sociales la alegría por la clasificación de Belgrano a la final del Torneo Apertura donde se medirá frente a River en Córdoba

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Cuti Romero alentará a Belgrano de Córdoba en la final del Torneo Apertura ante River. 

Cuti Romero alentará a Belgrano de Córdoba en la final del Torneo Apertura ante River. 

Belgrano alcanzó la final del Torneo Apertura de una manera épica al vencer a Argentinos Juniors por penales en La Paternal. Y el duelo ante River ya se palpita de una manera especial. Ningún hincha del Pirata querrá perderse el cotejo en el Mario Alberto Kempes; como es el caso del Cuti Romero, quien ilusionó a los hinchas del elenco cordobés con un comentario en el que expresó que estará presente en el partido definitorio.

Cuti Romero y su lazo con Belgrano de Córdoba

Surgido en las inferiores de Belgrano de Córdoba, el Cuti Romero es hincha expreso del Pirata cordobés. El club del riñón de la Ciudad de Córdoba, que luego catapultó al defensor rumbo a Europa (al Génova), hoy atraviesa un momento de parabienes luego de acceder a la final del Torneo Apertura.

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Cuti Romero, nacido y criado en la cantera de Belgrano de C&oacute;rdoba.

Cuti Romero, nacido y criado en la cantera de Belgrano de Córdoba.

Un Belgrano que no solo venció a Talleres en el clásico cordobés y lo eliminó en octavos de final, sino que jugará la instancia definitoria ante un River que supo mandar al descenso en aquella fatídica temporada 2011 para el Millonario. El Pirata y el club de Núñez volverán a verse las caras en un duelo de definición.

Y el Cuti Romero ilusionó a los hinchas con la posibilidad de ser un espectador más - de lujo- en la final que se llevará a cabo el próximo fin de semana en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Cuti Romero: de Inglaterra ¿a la final entre Belgrano y River?

En uno de los posteos de celebración que publicó la cuenta oficial de Belgrano, el Cuti Romero hizo un comentario que no pasó desapercibido entre los fanáticos. El defensor campeón del mundo expresó su alegría por la clasificación a la final del club de sus amores y escribió: "Ahí estaremos. Vamos Belgrano", junto a cuatro corazones celestes.

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El comentario del Cuti Romero que ilusion&oacute; a los hinchas de Belgrano.&nbsp;

El comentario del Cuti Romero que ilusionó a los hinchas de Belgrano.

Recuperándose a contrarreloj de la lesión de su rodilla derecha para llegar al Mundial, el Cuti Romero podría dejar Londres en los próximos días - de no mediar inconvenientes- para asistir a la final en Córdoba y alentar a Belgrano en el cruce frente a River.

Luis Artime, presidente de Belgrano, reveló en la salida del estadio Diego Armando Maradona: "Me escribió recién el Cuti Romero y nos felicitó. Me dijo que tengo que hacer historia". Todo indica que el defensor campeón del mundo será un hincha más del Pirata cordobés el próximo fin de semana en su ciudad natal.

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