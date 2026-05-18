Cuti Romero, un hincha más en la final entre Belgrano y River: "Ahí estaremos"

Y el Cuti Romero ilusionó a los hinchas con la posibilidad de ser un espectador más - de lujo- en la final que se llevará a cabo el próximo fin de semana en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Cuti Romero: de Inglaterra ¿a la final entre Belgrano y River?

En uno de los posteos de celebración que publicó la cuenta oficial de Belgrano, el Cuti Romero hizo un comentario que no pasó desapercibido entre los fanáticos. El defensor campeón del mundo expresó su alegría por la clasificación a la final del club de sus amores y escribió: "Ahí estaremos. Vamos Belgrano", junto a cuatro corazones celestes.

cuti belgrano El comentario del Cuti Romero que ilusionó a los hinchas de Belgrano.

Recuperándose a contrarreloj de la lesión de su rodilla derecha para llegar al Mundial, el Cuti Romero podría dejar Londres en los próximos días - de no mediar inconvenientes- para asistir a la final en Córdoba y alentar a Belgrano en el cruce frente a River.

Luis Artime, presidente de Belgrano, reveló en la salida del estadio Diego Armando Maradona: "Me escribió recién el Cuti Romero y nos felicitó. Me dijo que tengo que hacer historia". Todo indica que el defensor campeón del mundo será un hincha más del Pirata cordobés el próximo fin de semana en su ciudad natal.