El Círculo de Periodistas Deportivos entrega los Premios Huarpe y la Cruz al Mérito Deportivo del año 2025

Una nueva edición de la tradicional entrega de los Premios Huarpe y la Cruz al Mérito Deportivo se llevará a cabo este lunes en el Cine Teatro Plaza.

Por Juan Pablo García [email protected]
Los Premios Huarpe se entregarán este lunes.

Una nueva edición de la tradicional entrega de los Premios Huarpe y la Cruz al Mérito Deportivo se llevará a cabo este lunes desde las 19.30 en el Cine Teatro Plaza, en Godoy Cruz.

Organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza, con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza, la gala reunirá a muchos de los mejores deportistas de la provincia y distinguirá a los destacados de la temporada 2025 entregando 61 distinciones ya que se han confeccionado 58 ternas y habrá 3 Premios Huarpe honoríficos.

Milagros Alastra sigue creciendo.

Todos los nombrados están invitados a la ceremonia y podrán hacerlo con acompañantes. Además, los organizadores solicitan que aquellos que no se encuentren en la provincia, envíen a un familiar en su representación para recibir la estatuilla correspondiente.

La Cruz al Mérito Deportivo cumple 80 años

La edición 2026 coincide nada menos que con el 80 aniversario del Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza, que desde 1946 entrega la Cruz al Mérito Deportivo al deportista más destacado de cada año. Luego, desde 1983, la entidad comenzó a entregar los Premios Huarpe a los mejores de cada deporte.

Gimnasia recibirá una distinción por el ascenso.

Las ternas para los Premios Huarpe 2025

Atletismo: Enzo Moreno - Ignacio Erario - Martina Castellón

Ajedrez: Indalecio López Miller - Martín Herrera - Santino Zambianchi

Hockey: sobre césped masculino: Lautaro Martínez - Luciano Coria - Lautaro Gutiérrez

Sóftbol: Chiara Victoria Anea Sulti - Zoe Constanza Arditi Plana - Benjamín Dávila Guzzo

Ciclismo de pista y ruta: Lucas Zumer - Daniel Zumer - Julieta Benedetti

Esgrima: Agostina Rocío Toledo - Genaro Ivars - Olivia Muñoz Montiveros

Fútbol femenino local: Soledad Arroyo - Luciana Napolitano - Juliana Brajón

Handball femenino: Josefina Carrizo - Sofía Manzano - Ayelén García

Futsal masculino: Mauro Dimarco - Gastón Fernández - Facundo Torres

Futsal femenino: Catalina Vicario - Agostina Morales - Verónica Cabrera

Tenis: Agustina Ficarra - Gaspar Martaux - Joaquín Ojer

Tenis de mesa: Giuliana Pérez - Santiago Lorenzo - Francisco Sanchi

Bochas: Tobías Mariano Mancini - Héctor Correas - Eitan Noel González

Handball masculino: Martín Maya - Lautaro Cortez - Alejo Mallea

Básquetbol femenino: Luján Sánchez - Bianca Medina - Camila Arra

Golf: Valentina Macarrón - Rosario Dalera - Andrés Benenati

Natación: Valentino Cheruse - Benjamín Mello - Martina Delpodio Ferrer

Ciclismo de montaña (Mountain bike): Lucía Miralles - Juan Ignacio Goudailliez - Gonzalo Gajdosech

Hockey en línea: Felipe Currenti - Pilar Marengo - Agustín Marengo

Fútbol Primera Nacional, Federal y Liga: Emiliano Cuvertino - Pablo Dellarole - Luciano Paredes

Padel: Renata Escobar - Jeremías Rufino - Mariano López

Vóleibol femenino: Camila Ravagnan - Zoe Gómez - Macarena Torres

Karting: Hipólito Lucero Perabó - Francisco Figueroa - Mateo Álvarez Storni

Patinaje artístico: Ashley Delfina Alonso - Julia Martínez Marchevsky - Camila Florencia Bertuggia

Automovilismo: Tomás Vitar - Julián Santero - Juan Cruz Yacopini

Básquetbol masculino: Lucas Reyes - Andrés Berman - Leandro Lincheta

Boxeo: Maximiliano Segura - Brisa Alfonzo - Alfredo Soto - Ángel Arancibia

Ciclismo BMX: Agustín Galeotti - Federico Villegas - Luz Torres

Fútbol Internacional y Primera A: Juan Pablo Cozzani - Marcelino Moreno - Tomás Marchiori

Hockey sobre patines masculino: Facundo Navarro - Santiago Chambela - Lucas Martínez

Pelota a mano: Amparo Castrillejos - Adrián Astorga - Marcos Dobronich

Hockey sobre patines femenino: Adriana Soto - Yamila Nahim - Julieta Fernández

Kickboxing: Sahid Morán - Gastón Silva - Ramiro Gallardo Mathiot

Pelota a paleta: Ignacio Corso - Santiago Gabriel Blanco - Bautista Latuf

Pesas: Benjamín Ocampo - Bianca Mignani - Ignacio Gandolfo

Polo: Lucas Day - Emiliano Bernal - Felipe Bernal

Montañismo: Rodrigo Orellano - Juan Bustos

Hockey sobre césped femenino: Milagros Alastra - Sol Guignet - Luciana Peralta

Motociclismo: Valentino Coral - Julián Sánchez - Tomás Tumbarello

Triatlón: Luna Román - Ignacio Braga Giménez - María Emilia Vargas

Remo: Martín Mansilla - Tomás Tibaldi - Ocho con timonel Club Mendoza de Regatas (Facundo Tersoglio, Martín Mansilla, Juan Cruz Nadal, Maximiliano Bonadé, Francisco Zanghi, Gonzalo Buzo, Tomás Tibaldi, Franco Balasch y Joel Infante)

Rugby: Agustín Gómez - Juan Martín González - Julián Hernández

Beach vóley: Maia Najul/Victoria Sancer- Bautista Amieva/Maciel Bueno

Tiro: Christopher Opazo - Josefina Mella - Mariano Higgs - Flavio Anitori

Turf: Facundo Campos - Rodrigo Argüello - Gerardo Tempesti

Vóleibol masculino: Nahuel Rojas - Valentín Yapura - Agustín Loser

Windsurf: Luciano Emer - Agustín Hofman - Constanza Almenara

Deporte adaptado: Candela Tamborindegui

Judo: Francisco Alvarado - Yamil Visciglia - Zoe Miranda

Gimnasia aeróbica: Valentina Oros - Kevin Riveros - Matilde Méndez

Gimnasia artística: Lucía Peroni - Delfina Estoco - Julieta Bochaca

Equitación: Pedro Hernández Di Giuseppe - Lucas Mesa - Lucio Di Giuseppe

Natación Aguas Abiertas: Benjamín Mello - Martina Contreras - Giorgio Valentino Cheruse

Taekwondo: Josefina Mesa - Pía Albarracín - Mateo Di Leo - Omar Villarreal - Trinidad Bigetti

Beach handball: Ian Roco - Lucas Sossich - Melanie González

Trail running (carrera en senderos): Gastón Cambareri - Pía Carayol Bresán - Camila Cioffi

Fútbol femenino- Nacional e internacional: Margarita Giménez - Catalina Roggerone - Julieta Cruz

Karate: Juan Pedro Sánchez Nieddu - María Maitena Moreno - Ángelo Bicocca Cobarrubias

Huarpe Honorífico

  • Fútbol Liga, Federal y Primera Nacional: Gimnasia y Esgrima
  • Fútbol de Primera e internacional: Independiente Rivadavia
  • Aguas Abiertas: Gustavo Oriozabala

