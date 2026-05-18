Una nueva edición de la tradicional entrega de los Premios Huarpe y la Cruz al Mérito Deportivo se llevará a cabo este lunes desde las 19.30 en el Cine Teatro Plaza, en Godoy Cruz.
El Círculo de Periodistas Deportivos entrega los Premios Huarpe y la Cruz al Mérito Deportivo del año 2025
Organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza, con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza, la gala reunirá a muchos de los mejores deportistas de la provincia y distinguirá a los destacados de la temporada 2025 entregando 61 distinciones ya que se han confeccionado 58 ternas y habrá 3 Premios Huarpe honoríficos.
Todos los nombrados están invitados a la ceremonia y podrán hacerlo con acompañantes. Además, los organizadores solicitan que aquellos que no se encuentren en la provincia, envíen a un familiar en su representación para recibir la estatuilla correspondiente.
La Cruz al Mérito Deportivo cumple 80 años
La edición 2026 coincide nada menos que con el 80 aniversario del Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza, que desde 1946 entrega la Cruz al Mérito Deportivo al deportista más destacado de cada año. Luego, desde 1983, la entidad comenzó a entregar los Premios Huarpe a los mejores de cada deporte.
Las ternas para los Premios Huarpe 2025
Atletismo: Enzo Moreno - Ignacio Erario - Martina Castellón
Ajedrez: Indalecio López Miller - Martín Herrera - Santino Zambianchi
Hockey: sobre césped masculino: Lautaro Martínez - Luciano Coria - Lautaro Gutiérrez
Sóftbol: Chiara Victoria Anea Sulti - Zoe Constanza Arditi Plana - Benjamín Dávila Guzzo
Ciclismo de pista y ruta: Lucas Zumer - Daniel Zumer - Julieta Benedetti
Esgrima: Agostina Rocío Toledo - Genaro Ivars - Olivia Muñoz Montiveros
Fútbol femenino local: Soledad Arroyo - Luciana Napolitano - Juliana Brajón
Handball femenino: Josefina Carrizo - Sofía Manzano - Ayelén García
Futsal masculino: Mauro Dimarco - Gastón Fernández - Facundo Torres
Futsal femenino: Catalina Vicario - Agostina Morales - Verónica Cabrera
Tenis: Agustina Ficarra - Gaspar Martaux - Joaquín Ojer
Tenis de mesa: Giuliana Pérez - Santiago Lorenzo - Francisco Sanchi
Bochas: Tobías Mariano Mancini - Héctor Correas - Eitan Noel González
Handball masculino: Martín Maya - Lautaro Cortez - Alejo Mallea
Básquetbol femenino: Luján Sánchez - Bianca Medina - Camila Arra
Golf: Valentina Macarrón - Rosario Dalera - Andrés Benenati
Natación: Valentino Cheruse - Benjamín Mello - Martina Delpodio Ferrer
Ciclismo de montaña (Mountain bike): Lucía Miralles - Juan Ignacio Goudailliez - Gonzalo Gajdosech
Hockey en línea: Felipe Currenti - Pilar Marengo - Agustín Marengo
Fútbol Primera Nacional, Federal y Liga: Emiliano Cuvertino - Pablo Dellarole - Luciano Paredes
Padel: Renata Escobar - Jeremías Rufino - Mariano López
Vóleibol femenino: Camila Ravagnan - Zoe Gómez - Macarena Torres
Karting: Hipólito Lucero Perabó - Francisco Figueroa - Mateo Álvarez Storni
Patinaje artístico: Ashley Delfina Alonso - Julia Martínez Marchevsky - Camila Florencia Bertuggia
Automovilismo: Tomás Vitar - Julián Santero - Juan Cruz Yacopini
Básquetbol masculino: Lucas Reyes - Andrés Berman - Leandro Lincheta
Boxeo: Maximiliano Segura - Brisa Alfonzo - Alfredo Soto - Ángel Arancibia
Ciclismo BMX: Agustín Galeotti - Federico Villegas - Luz Torres
Fútbol Internacional y Primera A: Juan Pablo Cozzani - Marcelino Moreno - Tomás Marchiori
Hockey sobre patines masculino: Facundo Navarro - Santiago Chambela - Lucas Martínez
Pelota a mano: Amparo Castrillejos - Adrián Astorga - Marcos Dobronich
Hockey sobre patines femenino: Adriana Soto - Yamila Nahim - Julieta Fernández
Kickboxing: Sahid Morán - Gastón Silva - Ramiro Gallardo Mathiot
Pelota a paleta: Ignacio Corso - Santiago Gabriel Blanco - Bautista Latuf
Pesas: Benjamín Ocampo - Bianca Mignani - Ignacio Gandolfo
Polo: Lucas Day - Emiliano Bernal - Felipe Bernal
Montañismo: Rodrigo Orellano - Juan Bustos
Hockey sobre césped femenino: Milagros Alastra - Sol Guignet - Luciana Peralta
Motociclismo: Valentino Coral - Julián Sánchez - Tomás Tumbarello
Triatlón: Luna Román - Ignacio Braga Giménez - María Emilia Vargas
Remo: Martín Mansilla - Tomás Tibaldi - Ocho con timonel Club Mendoza de Regatas (Facundo Tersoglio, Martín Mansilla, Juan Cruz Nadal, Maximiliano Bonadé, Francisco Zanghi, Gonzalo Buzo, Tomás Tibaldi, Franco Balasch y Joel Infante)
Rugby: Agustín Gómez - Juan Martín González - Julián Hernández
Beach vóley: Maia Najul/Victoria Sancer- Bautista Amieva/Maciel Bueno
Tiro: Christopher Opazo - Josefina Mella - Mariano Higgs - Flavio Anitori
Turf: Facundo Campos - Rodrigo Argüello - Gerardo Tempesti
Vóleibol masculino: Nahuel Rojas - Valentín Yapura - Agustín Loser
Windsurf: Luciano Emer - Agustín Hofman - Constanza Almenara
Deporte adaptado: Candela Tamborindegui
Judo: Francisco Alvarado - Yamil Visciglia - Zoe Miranda
Gimnasia aeróbica: Valentina Oros - Kevin Riveros - Matilde Méndez
Gimnasia artística: Lucía Peroni - Delfina Estoco - Julieta Bochaca
Equitación: Pedro Hernández Di Giuseppe - Lucas Mesa - Lucio Di Giuseppe
Natación Aguas Abiertas: Benjamín Mello - Martina Contreras - Giorgio Valentino Cheruse
Taekwondo: Josefina Mesa - Pía Albarracín - Mateo Di Leo - Omar Villarreal - Trinidad Bigetti
Beach handball: Ian Roco - Lucas Sossich - Melanie González
Trail running (carrera en senderos): Gastón Cambareri - Pía Carayol Bresán - Camila Cioffi
Fútbol femenino- Nacional e internacional: Margarita Giménez - Catalina Roggerone - Julieta Cruz
Karate: Juan Pedro Sánchez Nieddu - María Maitena Moreno - Ángelo Bicocca Cobarrubias
Huarpe Honorífico
- Fútbol Liga, Federal y Primera Nacional: Gimnasia y Esgrima
- Fútbol de Primera e internacional: Independiente Rivadavia
- Aguas Abiertas: Gustavo Oriozabala