Federico Chingotto y Alejandro Galán se impusieron de manera contundente a Agustín Tapia y Arturo Coello para coronarse campeones del Argentina Premier Padel 2026 que se jugó en el Parque Roca.
Cuánto ganaron Federico Chingotto y Alejandro Galán, campeones del Argentina Premier Padel 2026
Federico Chingotto y Alejandro Galán se impusieron a Agustín Tapia y Arturo Coello para coronarse campeones del Argentina Premier Padel 2026.
La pareja denominada como Chingalán batió por un contundente 6-1 y 6-2 a los número uno del mundo para obtener el quinto título en lo que va de la temporada, segundo consecutivo tras el obtenido la semana pasada en Asunción.
Ante un estadio lleno que el sábado había superado el récord de público en el pádel internacional (16.920 espectadores) Chingotto y Galán no cometieron errores para dar una verdadera exhibición de pádel ante unos rivales algo desdibujados y lejos de su nivel habitual.
Un dato no menor es que los campeones ganaron 5 de los 6 enfrentamientos de este año ante Tapia y Coello.
El Argentina Premier Padel es un torneo de la categoría P1 y la edición 2026 repartió premios por 474.500 euros, por lo que cada uno de los campeones recibió un cheque de 25.500 euros.
Campeonas españolas en el cuadro femenino
Previamente, las españolas Paula Josemaría y Bea González vencieron a Delfina Brea y Gemma Triay por 6-3 y 7-5 para consagrarse campeonas del Argentina Premier Padel 2026.
Cada una de las campeonas del cuadro femenino recibió 17.000 euros, mientras que Triay y la argentina Delfi Brea debieron conformarse con 9.350 euros cada una.