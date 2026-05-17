Cuánto ganaron Federico Chingotto y Alejandro Galán, campeones del Argentina Premier Padel 2026

Ante un estadio lleno que el sábado había superado el récord de público en el pádel internacional (16.920 espectadores) Chingotto y Galán no cometieron errores para dar una verdadera exhibición de pádel ante unos rivales algo desdibujados y lejos de su nivel habitual.

Un dato no menor es que los campeones ganaron 5 de los 6 enfrentamientos de este año ante Tapia y Coello.

El Argentina Premier Padel es un torneo de la categoría P1 y la edición 2026 repartió premios por 474.500 euros, por lo que cada uno de los campeones recibió un cheque de 25.500 euros.

Campeonas españolas en el cuadro femenino

Previamente, las españolas Paula Josemaría y Bea González vencieron a Delfina Brea y Gemma Triay por 6-3 y 7-5 para consagrarse campeonas del Argentina Premier Padel 2026.

Cada una de las campeonas del cuadro femenino recibió 17.000 euros, mientras que Triay y la argentina Delfi Brea debieron conformarse con 9.350 euros cada una.