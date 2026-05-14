Argentina Premier Padel 2026: así quedaron los cruces de cuartos de final en el Parque Roca

Otro cruce atractivo de este viernes será el que jugarán Juan Lebrón y Leandro Augsburger ante Paquito Navarro y su compatriota Francisco Guerrero, mientras que Franco Stupaczuk y Mike Yanguas esperan por los vencedores del duelo entre Martín Di Nenno - Momo González frente a Javier García - José Giménez Casas.

Tapia, Augsburger y Stupa son 3 de los argentinos que siguen con chances de coronarse ante el público local y el otro es Federico Chingotto, quien junto a Alejandro Galán vencieron a Javier Barahona y Gonzalo Alfonso por un doble 6-1.

Los Chingalán, campeones la semana pasada en Asunción, irán ante la experimentada dupla española de Jon Sanz y Jorge Nieto.

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Delfi Brea y Claudia Jensen, en el cuadro femenino

También este viernes se jugarán en el Parque Roca los cuartos de final femeninos en el Argentina Premier Padel P1 con dos argentinas en cancha: Delfina Brea y Claudia Jensen.

Delfi Brea y la española Gemma Triay jugarán con Martínez - Pérez, mientras que Jensen junto a Tamara Icardo se medirán con Claudia Fernández y la portuguesa Sofía Araujo.

Los otros dos cruces de cuartos serán: Ariana Sánchez - Andrea Ustero vs. Marta Ortega - Martina Calvo y Alejandra Salazar - Alejandra Alonso vs. Paula Josemaría - Bea González.

El programa de los cuartos de final del Argentina Premier Padel

La actividad en la cancha principal del Parque Roca comenzará a las 9 con 4 partidos y la jornada vespertina, con 3 encuentros se iniciará a las 16.

Además, Jensen - Icardo y Fernández - Araujo jugarán a las 12 en la cancha 2.

Todos los partidos se pueden ver por ESPN y Disney Plus.