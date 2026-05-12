Emilia Vargas puso a Mendoza otra vez en lo más alto en el Campeonato Argentino de triatlón

La prueba, reunió a las principales exponentes del triatlón argentino y volvió a mostrar a la mendocina como una de las grandes referentes de la disciplina. Este nuevo título es el resultado del esfuerzo sostenido y el trabajo conjunto que realiza junto a su cuerpo técnico, además del acompañamiento de su familia.

El entrenador Roberto Delpodio destacó especialmente el rendimiento alcanzado en Corrientes: “Emi tuvo una actuación sobresaliente. Mostró mucha solidez en cada segmento, compitió con inteligencia y confirmó el gran momento que está atravesando. Estos resultados son fruto de un trabajo sostenido, de mucha disciplina y compromiso diario que viene demostrando”, expresó.

“Desde la comisión directiva renovamos nuestro apoyo para que nuestros deportistas puedan seguir cumpliendo objetivos. Emilia representa de la mejor manera los valores de nuestro club: compromiso, disciplina, superación y pasión por el deporte. Estamos convencidos de que este es un paso más hacia desafíos aún mayores” (Jorge Aguirre Toum, presidente del Club Mendoza de Regatas) “Desde la comisión directiva renovamos nuestro apoyo para que nuestros deportistas puedan seguir cumpliendo objetivos. Emilia representa de la mejor manera los valores de nuestro club: compromiso, disciplina, superación y pasión por el deporte. Estamos convencidos de que este es un paso más hacia desafíos aún mayores” (Jorge Aguirre Toum, presidente del Club Mendoza de Regatas)

Lo que viene para Emilia Vargas

Además, Delpodio remarcó que este presente responde a una planificación deportiva con objetivos bien definidos: “El gran desafío de esta temporada está puesto en llegar de la mejor manera al Panamericano que se disputará en Chile. Este triunfo nos marca que estamos en el camino correcto y, además, estos resultados posicionan a Emilia con muchas posibilidades de asegurar su clasificación a los Juegos Odesur 2026 que se desarrollarán en Santa Fe. Es una enorme motivación para todo el equipo”, señaló.

Por su parte, el presidente del Club Mendoza de Regatas, Jorge Aguirre Toum, expresó el orgullo de toda la institución por este nuevo logro: “Para todo Regatas es una enorme satisfacción acompañar el crecimiento deportivo de Emilia y verla alcanzar este tipo de resultados. Detrás de cada logro hay muchísimo esfuerzo, constancia y una gran estructura de trabajo”, afirmó.