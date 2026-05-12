El fuerte descargo de Maximiliano Salas luego de un polémico video en El Monumental

El descargo de Salas tras la difusión del polémico video

Hay un video ciruclando , que le tiré un pelotazo a la gente, nunca haría eso! Menos faltarle el respeto a la gente. Patee y justo fue para el lado de la tribuna“, escribió Maximiliano Salas.

"Jamás le faltaría el respeto a la gente" aclaró en el mismo posteo, donde acompaña una imagen del infartante partido del pasado domingo. Por el resultado y por esta aclaración, el episodio pasará a ser anecdótico.

salas, river Salas dejó un contundente mensaje en las redes sociales.

La aclaración de Salas no llega en un momento ideal desde lo personal, ya que el delantero no termina de ser una garantía en el ataque millonario. En lo que va de 2026, sumó apenas cuatro titularidades.

River enfrentará a Gimnasia de La Plata el próximo miércoles, por los cuartos de final del Torneo Apertura. En El Monumental, Salas tendrá la oportunidad de darle una alegría a todos los hinchas y olvidar esta escena dramática.

Coudet define el once para enfrentar a Gimnasia

Dejando de lado la polémica, y como se dijo antes, River está a las puertas de un partido clave, aquel que puede definir su suerte en un primer semestre complicado.

Coudet planifica el once para recibir al Lobo este miércoles, y la probable formación sería la siguiente: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero o Maximiliano Meza; Ian Subiabre o Facundo Colidio y Sebastián Driussi.