POLIDEPORTIVO- PREMIACIÓN

Los Premios Huarpe ya tienen a sus ternados para la premiación de la temporada 2025

El Círculo de Periodistas Deportivos publicó las ternas de candidatos a los Premios Huarpe en cada disciplina. Los ganadores compiten por la Cruz al Mérito

Por Raúl Adriazola
Los premios Huarpe distinguirán el próximo lunes 28 a los mendocinos destacados en 58 disciplinas. Además, entre los ganadores se destacará a uno con la Cruz al Mérito Deportivo, que cumple 80 años.

Una vez más la fiesta de entrega de los Premios Huarpe y la Cruz al Mérito Deportivo renueva la comunión entre los deportistas y los periodistas especializados. Organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza, con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza, la gala se realizará el próximo lunes 18 de mayo.

La celebración donde se distinguirán a los deportistas mendocinos destacados -también foráneos que compitan en la provincia- en la temporada 2025, tendrá como escenario el Cine Teatro Plaza, desde las 19.30, en calle Colón 27, de Godoy Cruz.

Se entregarán los Premios Huarpe y la Cruz al Mérito, que cumple 80 años

Para esta edición, que coincide nada que con el 80 aniversario del Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza, que comenzó entregando en 1946 la Cruz al Mérito Deportivo a un deportista destacado, entre los que estuvieron Pascual Pérez, Ernesto Contreras, Pablo Chacón, y otros destacados. En 1983, la entidad comenzó a distinguir con los Premios Huarpe a los mejores de cada deporte, llegando a esta edición donde habrá 61 distinciones. Serán 58 ternas y 3 Premios Huarpe Honoríficos, correspondientes a a la temporada 2025.

Las ternas para los premios Huarpe de mendocinos destacados en el 2025

1-Atletismo: Enzo Moreno- Ignacio Erario- Martina Castellón

2-Ajedrez: Indalecio López Miller- Martín Herrera- Santino Zambianchi

3-Hockey: sobre césped masculino: Lautaro Martínez- Luciano Coria- Lautaro Gutiérrez

4-Sóftbol: Chiara Victoria Anea Sulti- Zoe Constanza Arditi Plana- Benjamín Davila Guzzo

5-Ciclismo de pista y ruta: Lucas Zumer- Daniel Zumer- Julieta Benedetti

6- Esgrima: Agostina Rocío Toledo- Genaro Ivars- Olivia Muñoz Montiveros

7-Fútbol femenino local: Soledad Arroyo- Luciana Napolitano- Juliana Brajón

8-Handball femenino: Josefina Carrizo- Sofía Manzano- Ayelén García

9-Futsal masculino: Mauro Dimarco- Gastón Fernández- Facundo Torres

10-Futsal femenino: Catalina Vicario- Agostina Morales- Verónica Cabrera

11-Tenis: Agustina Ficarra- Gaspar Martaux- Joaquín Ojer

12-Tenis de mesa: Giuliana Pérez- Santiago Lorenzo- Francisco Sanchi

13-Bochas: Tobías Mariano Mancini Héctor Correas Eitan Noel González

14-Handball masculino: Martín Maya- Lautaro Cortez- Alejo Mallea

15-Básquetbol femenino: Luján Sánchez- Bianca Medina- Camila Arra

16-Golf: Valentina Macarrón- Rosario Dalera- Andrés Benenati

17-Natación: Valentino Cheruse Benjamín Mello Martina Delpodio Ferrer

18-Ciclismo de montaña (Mountain bike): Lucía Miralles- Juan Ignacio Goudailliez- Gonzalo Gajdosech

19-Hockey en línea: Felipe Currenti- Pilar Marengo- Agustín Marengo

20-Fútbol Primera Nacional, Federal y Liga: Emiliano Cuvertino- Pablo Dellarole- Luciano Paredes

21-Padel: Renata Escobar- Jeremías Rufino- Mariano López

22-Vóleibol femenino: Camila Ravagnan- Zoe Gómez- Macarena Torres

23-Karting: Hipólito Lucero Perabó- Francisco Figueroa- Mateo Álvarez Storni

24- Patinaje artístico: Ashley Delfina Alonso- Julia Martínez Marchevsky- Camila Florencia Bertuggia

25-Automovilismo: Tomás Vitar- Julián Santero- Juan Cruz Yacopini

26-Básquetbol masculino: Lucas Reyes- Andrés Berman- Leandro Lincheta

27-Boxeo: Maximiliano Segura- Brisa Alfonzo- Alfredo Soto- Ángel Arancibia

28-Ciclismo BMX: Agustín Galeotti- Federico Villegas- Luz Torres

29-Fútbol Internacional y Primera A: Juan Pablo Cozzani- Marcelino Moreno- Tomás Marchiori

30-Hockey sobre patines masculino: Facundo Navarro- Santiago Chambela- Lucas Martínez

31- Pelota a mano: Amparo Castrillejos- Adrián Astorga- Marcos Dobronich

32-Hockey sobre patines femenino: Adriana Soto- Yamila Nahim- Julieta Fernández

33-Kickboxing: Sahid Morán- Gastón Silva- Ramiro Gallardo Mathiot

34-Pelota a paleta: Ignacio Corso- Santiago Gabriel Blanco- Bautista Latuf

35-Pesas: Benjamín Ocampo- Bianca Mignani- Ignacio Gandolfo

36-Polo: Lucas Day- Emiliano Bernal- Felipe Bernal

37-Montañismo: Rodrigo Orellano- Juan Bustos

38-Hockey sobre césped femenino: Milagros Alastra- Sol Guignet- Luciana Peralta

39-Motociclismo: Valentino Coral- Julián Sánchez- Tomás Tumbarello

40- Triatlón: Luna Román- Ignacio Braga Giménez- María Emilia Vargas

41-Remo: Martín Mansilla- Tomás Tibaldi- Ocho con timonel Club Mendoza de Regatas (Facundo Tersoglio, Martín Mansilla, Juan Cruz Nadal, Maximiliano Bonadé, Francisco Zanghi, Gonzalo Buzo, Tomás Tibaldi, Franco Balasch y Joel Infante)

42-Rugby: Agustín Gómez- Juan Martín González- Julián Hernández

57-Beach vóley: Maia Najul/Victoria Sancer- Bautista Amieva/Maciel Bueno

44-Tiro: Christopher Opazo- Josefina Mella- Mariano Higgs- Flavio Anitori

45-Turf: Facundo Campos- Rodrigo Argüello- Gerardo Tempesti

46-Vóleibol masculino: Nahuel Rojas- Valentín Yapura- Agustín Loser

47-Windsurf: Luciano Emer- Agustín Hofman- Constanza Almenara

48-Deporte adaptado: Candela Tamborindegui

49-Judo: Francisco Alvarado Yamil Visciglia Zoe Miranda

50-Gimnasia aérobica: Valentina Oros- Kevin Riveros- Matilde Méndez

51-Gimnasia artística: Lucía Peroni- Delfina Estoco- Julieta Bochaca

52-Equitación: Pedro Hernández

53-Natación Aguas Abiertas: Benjamín Mello- Martina Contreras- Giorgio Valentino Cheruse

54-Taekwondo: Josefina Mesa- Pía Albarracín- Mateo Di Leo- Santino Zambianchi

55-Beach handball: Ian Roco- Lucas Sossich- Melanie González

56-Trail running (carrera en senderos): Gastón Cambareri- Pía Carayol Bresán- Camila Cioffi

57-Fútbol femenino- Nacional e internacional: Margarita Giménez- Catalina Roggerone- Julieta Cruz

58-Karate: Juan Pedro Sánchez Nieddu- María Maitena Moreno- Ángelo Bicocca Cobarrubias

59-Fútbol Liga, Federal y Primera Nacional (Honorífico) - Club Gimnasia y Esgrima

60-Fútbol de Primera e internacional (Honorífico) -Club Independiente Rivadavia

61- Aguas Abiertas- (Honorífico) -Gustavo Oriozabala

Todos los aquí nombrados están invitados a la ceremonia y podrán hacerlo con acompañantes. Además, los organizadores solicitan que aquellos que no se encuentren en la provincia, envíen a un familiar en su representación para recibir la estatuilla correspondiente.

