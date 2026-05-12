La cifra millonaria que pagó Lionel Messi para comprar un edificio abandonado en Barcelona

El inmueble tiene 4.000 metros cuadrados y 87 locales comerciales, está cerrado desde 1993 y representa una nueva inversión de Messi en Barcelona después de la reciente adquisición del UE Cornellá, equipo que milita en la quinta categoría del fútbol español.

Lionel Messi vivió en Barcelona desde el año 2000 hasta el 2021 cuando fue transferido al PSG, pero siempre mantuvo un vínculo afectivo con la ciudad, conserva la casa donde vivía con su familia y más de una vez dejó claro que su intención es volver a vivir allí una vez retirado del fútbol.

Las inversiones de Lionel Messi en España

La sociedad de Lionel Messi es propietaria de MiM Hotels, una marca que agrupa hoteles en Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira, Sotogrande y Andorra, operados por Meliá Hotels International, además es la principal accionista de los restaurantes Hincha, gestionados por el prestigioso chef Nandu Jubany.

"Cuando un inversor de la dimensión y el reconocimiento global de Messi elige Barcelona, envía una señal al mercado internacional que sitúa a la ciudad en el foco de los grandes inversores institucionales y refuerza su posición como capital europea de referencia para la inversión inmobiliaria", subrayó el anuncio de la operación.