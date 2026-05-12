Álex Arce, goleador de la Copa Libertadores con la Lepra, integra la lista previa de Paraguay para el Mundial 2026

Respaldado por su condición de goleador de la Copa Libertadores con Independiente Rivadavia, Álex Arce forma parte de la lista previa de la selección de Paraguay para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
Respaldado por su condición de goleador de la Copa Libertadores con Independiente Rivadavia, Álex Arce integra la lista previa de la selección de Paraguay para el Mundial 2026.
Respaldado por su condición de goleador de la Copa Libertadores con Independiente Rivadavia, Álex Arce forma parte de la lista previa de la selección de Paraguay para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
Con 8 goles en 15 partidos con la camiseta de la Lepra, Arce tiene chances ciertas de estar en la máxima cita futbolística y por lo pronto, pese a una lesión, convirtió 2 goles en 9 partidos del Torneo Apertura, 5 en 4 encuentros de la Copa y uno en el debut en la Copa Argentina.
Además, este año, tuvo minutos en el amistoso que la selección guaraní disputó ante Grecia y estuvo en el banco de suplentes frente a Marruecos, en la fecha FIFA de marzo.
Con 30 años Alex Arce acumula 40 goles en sus dos pasos por Independiente Rivadavia y desde su debut en 2024 disputó 14 partidos y marcó un tanto con la selección de Paraguay.
La Albirroja jugará un amistoso el 5 de junio ante Nicaragua, en Asunción, y el debut en el Mundial 2026 será el 12 de junio ante Estados Unidos, en Los Ángeles.
Gustavo Alfaro anunció la nómina de preseleccionados y en la misma, además del delantero de la Lepra, figuran 16 futbolistas que actúan en el fútbol argentino incluidos dos ex Godoy Cruz como el arquero Juan Espínola, actualmente en Barracas Central, y el defensor de Lanús José Canale.
Otros nombres destacados en el ámbito nacional son los mellizos Óscar y Ángel Romero, protagonistas del último cruce entre Huracán y Boca por los playoffs del Torneo Apertura, el arquero de San Lorenzo Orlando Gill, el goleador de Independiente Gabriel Ávalos, el atacante de Talleres Ronaldo Martínez y los delanteros de Boca Adam Bareiro, lesionado, y Milton Giménez.