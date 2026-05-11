La esposa de Leandro Paredes lo defendió tras las críticas por la eliminación de Boca

"Solo quería recordarte que acá estamos, como siempre en las buenas y en las no tan buenas mucho más. Y que confiamos en vos siempre, porque todavía tenés sueños muy grandes por cumplir y así se lo enseñás a tus hijos, a seguir con la cabeza en alto que si algo sale mal siempre van a tener revancha y que todo sacrificio va a tener su recompensa", dijo Galante.

Y añadió: "Los que te conocemos, tus compañeros en el club, tu familia y los verdaderos hinchas están agradecidos porque decidiste volver. Al decorado, a los que no entienden de fútbol, dejalos que hablen. Vos seguí así intentando cumplir tus sueños y haciendo brillar todo lo que tocás. Te amo".

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El respaldo de Galante se sumó al que ya había realizado la hermana de Paredes, Liana Vanesa, quien también utilizó sus redes sociales para defender al mediocampista después de la caída ante Huracán, que dejó al Xeneize afuera del certamen local.

Leandro Paredes y Boca deben pensar en la Copa Libertadores

Paredes disputó todo el partido en la derrota 3-2 en el alargue y ahora deberá enfocarse en los dos compromisos que le quedan a Boca por la fase de grupos de la Copa Libertadores: el 19 de mayo ante Cruzeiro y el 28 frente a Universidad Católica, ambos en La Bombonera.