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Lo respaldó

La esposa de Leandro Paredes lo defendió tras las críticas por la eliminación de Boca

Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, salió a respaldarlo tras las críticas recibidas por la eliminación de Boca en los octavos de final del Torneo Apertura

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Camila Galante y su esposo, Leandro Paredes.

Camila Galante y su esposo, Leandro Paredes.

El capitán de Boca Leandro Paredes recibió un respaldo. Camila Galante, la esposa del jugador xeneie, salió a respaldarlo tras las críticas recibidas por la eliminación del Xeneize ante Huracán el sábado pasado, en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Apertura.

En una historia en su cuenta de Instagram, Galante le dedicó un mensaje de apoyo al futbolista en medio de un clima caliente por el nuevo golpe deportivo que sufrió el club de la Ribera. Es que los hinchas se cansaron tras una nueva eliminación del Xeneize y cargaron contra el plantel y la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme.

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"Solo quería recordarte que acá estamos, como siempre en las buenas y en las no tan buenas mucho más. Y que confiamos en vos siempre, porque todavía tenés sueños muy grandes por cumplir y así se lo enseñás a tus hijos, a seguir con la cabeza en alto que si algo sale mal siempre van a tener revancha y que todo sacrificio va a tener su recompensa", dijo Galante.

Y añadió: "Los que te conocemos, tus compañeros en el club, tu familia y los verdaderos hinchas están agradecidos porque decidiste volver. Al decorado, a los que no entienden de fútbol, dejalos que hablen. Vos seguí así intentando cumplir tus sueños y haciendo brillar todo lo que tocás. Te amo".

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El respaldo de Galante se sumó al que ya había realizado la hermana de Paredes, Liana Vanesa, quien también utilizó sus redes sociales para defender al mediocampista después de la caída ante Huracán, que dejó al Xeneize afuera del certamen local.

Leandro Paredes y Boca deben pensar en la Copa Libertadores

Paredes disputó todo el partido en la derrota 3-2 en el alargue y ahora deberá enfocarse en los dos compromisos que le quedan a Boca por la fase de grupos de la Copa Libertadores: el 19 de mayo ante Cruzeiro y el 28 frente a Universidad Católica, ambos en La Bombonera.

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