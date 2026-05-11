Lucas Arce, tras el triunfo de Godoy Cruz: "Fuimos sólidos y contundentes"

El análisis de Lucas Arce del triunfo de Godoy Cruz ante Racing de Córdoba

Sobre los tres puntos que Godoy Cruz logró frente a Racing de Córdoba, Lucas Arce sostuvo: "Estamos contentos con la victoria que conseguimos, fuimos sólidos y contundentes. Fue uno de los mejores primeros cuarenta cinco minutos que jugamos junto al que jugamos con Deportivo Morón y Acassuso, lo hicimos con mucha intensidad".

Embed - Lucas Arce analizó el triunfo de Godoy Cruz ante Racing de Córdoba

"Nosotros estamos con mucha confianza en nuestro juego que siempre intentamos jugar al fútbol y vamos para adelante", agregó el ex jugador de San Telmo y Gimnasia y Esgrima.

Sobre el cariño de los hinchas : "Estoy agradecido a los hincha de Godoy Cruz, siempre me brindan su cariño. Me tocó estar afuera por una suspensión, siempre es difícil volver. A medida que fueron trascurriendo los minutos me fui sintiendo mejor".

: "Estoy agradecido a los hincha de Godoy Cruz, siempre me brindan su cariño. Me tocó estar afuera por una suspensión, siempre es difícil volver. A medida que fueron trascurriendo los minutos me fui sintiendo mejor". Los cambios con Pablo De Muner : "El entrenador nos dijo que tratemos de ser un equipo compacto, pudimos hacer un buen partido y logramos un gran triunfo".

: "El entrenador nos dijo que tratemos de ser un equipo compacto, pudimos hacer un buen partido y logramos un gran triunfo". La adaptación a la Primera Nacional: "Nos tenemos que acostumbrar a esta categoría, sabemos que todos los rivales son durísimos, vamos creciendo como equipo".".

Godoy Cruz volvió a ganar tras cuatro partidos

El Tomba ganó tras una seguidilla adversa de cuatro partidos sin victorias. El Expreso llevaba una derrota y tres empates seguidos en el certamen.