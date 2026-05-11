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Lucas Arce, tras el triunfo de Godoy Cruz: "Fuimos sólidos y contundentes"

Lucas Arce, defensor de Godoy Cruz, analizó el triunfo ante Racing de Córdoba en el Feliciano Gambarte, en el debut de Pablo De Muner como DT del Tomba

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Lucas Arce, defensor de Godoy Cruz destacó el trabajo del equipo en la victoria ante Racing de Córdoba en el Feliciano Gambarte.

Lucas Arce, defensor de Godoy Cruz destacó el trabajo del equipo en la victoria ante Racing de Córdoba en el Feliciano Gambarte.

Foto: Axel Llloret/ Diario UNO

Godoy Cruz,con una muy buena producción futbolística, le ganó a Racing de Córdoba por 2 a 1 en el estadio Feliciano Gambarte, por la fecha 13 del torneo de la Primera Nacional. En el debut de Pablo De Muner como entrenador, Lucas Arce volvió a jugar como titular en la defensa tras cumplir tres fechas de suspensión y tuvo una destacada actuación.

El defensor habilitó a Martín Pino en el segundo gol del Expreso ante la Academia.

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El análisis de Lucas Arce del triunfo de Godoy Cruz ante Racing de Córdoba

Sobre los tres puntos que Godoy Cruz logró frente a Racing de Córdoba, Lucas Arce sostuvo: "Estamos contentos con la victoria que conseguimos, fuimos sólidos y contundentes. Fue uno de los mejores primeros cuarenta cinco minutos que jugamos junto al que jugamos con Deportivo Morón y Acassuso, lo hicimos con mucha intensidad".

Embed - Lucas Arce analizó el triunfo de Godoy Cruz ante Racing de Córdoba

"Nosotros estamos con mucha confianza en nuestro juego que siempre intentamos jugar al fútbol y vamos para adelante", agregó el ex jugador de San Telmo y Gimnasia y Esgrima.

  • Sobre el cariño de los hinchas: "Estoy agradecido a los hincha de Godoy Cruz, siempre me brindan su cariño. Me tocó estar afuera por una suspensión, siempre es difícil volver. A medida que fueron trascurriendo los minutos me fui sintiendo mejor".
  • Los cambios con Pablo De Muner: "El entrenador nos dijo que tratemos de ser un equipo compacto, pudimos hacer un buen partido y logramos un gran triunfo".
  • La adaptación a la Primera Nacional: "Nos tenemos que acostumbrar a esta categoría, sabemos que todos los rivales son durísimos, vamos creciendo como equipo".".

Godoy Cruz volvió a ganar tras cuatro partidos

El Tomba ganó tras una seguidilla adversa de cuatro partidos sin victorias. El Expreso llevaba una derrota y tres empates seguidos en el certamen.

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