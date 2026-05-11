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Gonzalo Ríos y el dolor por la eliminación de Independiente Rivadavia: "Estaba muy ilusionado"

Gonzalo Ríos lamentó la eliminación de Independiente Rivadavia ante Unión de Santa Fe por los octavos de final del Torneo Apertura

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Gonzalo Ríos expresó su tristeza por la eliminación de Independiente Rivadavia en los octavos de final del Apertura. Foto: Gentileza. 

Gonzalo Ríos expresó su tristeza por la eliminación de Independiente Rivadavia en los octavos de final del Apertura. Foto: Gentileza. 

Gonzalo Ríos se fue triste del Bautista Gargantini tras la eliminación de Independiente Rivadavia en los octavos de final del Torneo Apertura ante Unión de Santa Fe. La Lepra se quedó con las manos vacías pese a la gran fase regular que hizo en el certamen donde terminó puntero.

Para Gonzalo Ríos quedó el dolor de no haber podido resolver un partido en el que rival se plantó bien y no permitió que Independiente Rivadavia avanzara de fase. "Queda mucha bronca, en lo individual estaba muy ilusionado con esto y creo que todos lo estábamos. Veníamos muy bien. Hicimos un partido muy bueno hasta el final pero, en dos distracciones, ellos se encuentran esos dos goles que los hacen ganar", explicó el mediocampista.

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Gonzalo Ríos lamentó la eliminación de Independiente Rivadavia en el Torneo Apertura ante Unión. Foto: Gentileza.

"Estaba muy ilusionado con esto, me duele bastante", agregó Gonzalo Ríos. "Ahora hay que seguir laburando porque tenemos un gran plantel, un equipo para ir a competir en todos lados".

¿Hubo desgaste por la intensidad de todas las competencias en las que participa Independiente Rivadavia? Fue una de las hipótesis que surgieron tras la derrota, a lo que Gonzalo Ríos refutó: "No, creo que ellos se encuentran dos goles en dos distracciones. Después, a lo largo del partido fue todo nuestro y no lo pudimos empatar. No pudimos tener una de esas chances que tenemos siempre y que las mandamos adentro. Creo que eso es lo que faltó".

El balance de Gonzalo Ríos sobre el semestre de Independiente Rivadavia

Gonzalo Ríos hizo el balance del semestre que está próximo a terminar para Independiente Rivadavia. Con el torneo local ya finalizado para la Lepra, y con dos encuentros pendientes por Copa Libertadores, el mediocampista analizó: "Le pongo un puntaje muy alto al semestre. Creo que nosotros hicimos un gran grupo. En la Copa estamos muy bien, en la Anual estamos punteros. Creo que somos un equipo que demostró que siempre va a ir por más. Hoy nos duele porque fueron dos golpes, ni siquiera fue que nos superó el rival. Pero tenemos un gran grupo para seguir peleando. Ahora vienen dos partidos de Copa que debemos afrontar de la mejor manera para seguir afianzando lo que somos y seguramente viene el partido de Copa Argentina que debemos pasar sí o sí".

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Independiente Rivadavia enfrentará a Deportivo La Guaira en Venezuela el jeuves 21 de mayo por la quinta fecha de la Copa Libertadores y luego viajará a Bolivia para medirse ante Bolívar en el cierre de la fase de grupos, el miércoles 27 de mayo.

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