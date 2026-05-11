Gonzalo Ríos y el dolor por la eliminación de Independiente Rivadavia: "Estaba muy ilusionado"

"Estaba muy ilusionado con esto, me duele bastante", agregó Gonzalo Ríos. "Ahora hay que seguir laburando porque tenemos un gran plantel, un equipo para ir a competir en todos lados".

¿Hubo desgaste por la intensidad de todas las competencias en las que participa Independiente Rivadavia? Fue una de las hipótesis que surgieron tras la derrota, a lo que Gonzalo Ríos refutó: "No, creo que ellos se encuentran dos goles en dos distracciones. Después, a lo largo del partido fue todo nuestro y no lo pudimos empatar. No pudimos tener una de esas chances que tenemos siempre y que las mandamos adentro. Creo que eso es lo que faltó".

El balance de Gonzalo Ríos sobre el semestre de Independiente Rivadavia

Gonzalo Ríos hizo el balance del semestre que está próximo a terminar para Independiente Rivadavia. Con el torneo local ya finalizado para la Lepra, y con dos encuentros pendientes por Copa Libertadores, el mediocampista analizó: "Le pongo un puntaje muy alto al semestre. Creo que nosotros hicimos un gran grupo. En la Copa estamos muy bien, en la Anual estamos punteros. Creo que somos un equipo que demostró que siempre va a ir por más. Hoy nos duele porque fueron dos golpes, ni siquiera fue que nos superó el rival. Pero tenemos un gran grupo para seguir peleando. Ahora vienen dos partidos de Copa que debemos afrontar de la mejor manera para seguir afianzando lo que somos y seguramente viene el partido de Copa Argentina que debemos pasar sí o sí".

Embed - Gonzalo Ríos expresó su tristeza por la eliminación de Independiente Rivadavia en el Apertura

Independiente Rivadavia enfrentará a Deportivo La Guaira en Venezuela el jeuves 21 de mayo por la quinta fecha de la Copa Libertadores y luego viajará a Bolivia para medirse ante Bolívar en el cierre de la fase de grupos, el miércoles 27 de mayo.