Torneo Apertura: Los cruces de cuartos de final tras la victoria de Gimnasia La Plata ante Vélez

Además, la visita tuvo que jugar con un hombre menos desde los nueve minutos de la segunda parte, luego de la expulsión directa, a instancias del VAR, del defensor Enzo Martínez.

Con el triunfo, el “Lobo” mantiene una racha increíble desde la llegada del entrenador Ariel Pereyra, con 7 triunfos en misma cantidad de partidos, y se medirá con River por un lugar en la semifinal del Apertura.

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Los playoffs del Torneo Apertura 2026

Octavos de final

Talleres 0 - Belgrano 1

Boca 2 - Huracán 3

Argentinos Juniors 2 - Lanús 0

Independiente Rivadavia 1 - Unión 2

River 2 (4) - San Lorenzo 2 (3)

Rosario Central 3 - Independiente 1

Estudiantes 0 - Racing 1

Vélez 0 - Gimnasia La Plata 1

Cuartos de final (horarios a confirmar)

Martes 12/5

19 Belgrano vs. Unión

21.30 Argentinos Juniors vs. Huracán

Miércoles 13/5