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Torneo Apertura: Los cruces de cuartos de final tras la victoria de Gimnasia La Plata ante Vélez

Gimnasia La Plata se impuso a Vélez, como visitante, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Gimnasia será el rival de River.

Gimnasia será el rival de River.

Gimnasia La Plata fue altamente efectivo y se impuso a Vélez por 1-0, como visitante, al finalizar el partido que disputaron en el estadio José Amalfitani, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

El único gol del partido fue convertido por el delantero Marcelo Torres, cuando iban 12' de la segunda parte.

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Además, la visita tuvo que jugar con un hombre menos desde los nueve minutos de la segunda parte, luego de la expulsión directa, a instancias del VAR, del defensor Enzo Martínez.

Con el triunfo, el “Lobo” mantiene una racha increíble desde la llegada del entrenador Ariel Pereyra, con 7 triunfos en misma cantidad de partidos, y se medirá con River por un lugar en la semifinal del Apertura.

Embed - Vélez cae en casa: Gimnasia avanza con penal de Torres | #Vélez 0-1 #Gimnasia | Resumen

Los playoffs del Torneo Apertura 2026

Octavos de final

  • Talleres 0 - Belgrano 1
  • Boca 2 - Huracán 3
  • Argentinos Juniors 2 - Lanús 0
  • Independiente Rivadavia 1 - Unión 2
  • River 2 (4) - San Lorenzo 2 (3)
  • Rosario Central 3 - Independiente 1
  • Estudiantes 0 - Racing 1
  • Vélez 0 - Gimnasia La Plata 1

Cuartos de final (horarios a confirmar)

Martes 12/5

  • 19 Belgrano vs. Unión
  • 21.30 Argentinos Juniors vs. Huracán

Miércoles 13/5

  • 19 Rosario Central vs. Racing
  • 21.30 River vs. Gimnasia La Plata

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