Rosario Central lo dio vuelta ante Independiente y pasó a cuartos de final en el Torneo Apertura

Rosario Central perdía de local ante Independiente, pero un gol de Ángel Di María abrió el camino de la remontada y el triunfo por 3 a 1 para avanzar a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.
Rosario Central perdía de local ante Independiente, pero un gol de Di María abrió el camino de la remontada para avanzar a los cuartos de final del Apertura
Rosario Central perdía de local ante Independiente, pero un gol de Ángel Di María abrió el camino de la remontada y el triunfo por 3 a 1 para avanzar a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.
En el Gigante de Arroyito el Rojo era superior y ganaba con el tanto de Gabriel Ávalos (goleador del certamen con 10 tantos), pero Di María empató a los 47' y en la segunda parte fue todo del Canalla que terminó ganando con los tantos de los juveniles Giovanni Cantizano y Elías Verón a los 84' y a los 92', respectivamente.
De esta manera el conjunto dirigido por Jorge Almirón se mete entre los ocho mejores del primer torneo del año y espera por el ganador entre Estudiantes de La Plata y Racing.
Todo se desarrolló con normalidad pese a que el encuentro tuvo varias polémicas en la previa luego de unas declaraciones del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, quien se refirió al arbitraje, mientras que después Rosario Central decidió que no acreditar a periodistas partidarios del Rojo.
Rosario Central llegó a este partido luego de terminar cuarto en la Zona B con 28 puntos, solo por detrás de Independiente (ya eliminado), River y Argentinos Juniors.
El “Canalla” pudo haber terminado en el segundo lugar, pero en la última fecha se le escapó el triunfo ante Tigre y perdió dos puntos claves en la lucha por las primeras posiciones.
Octavos de final - domingo 10/5
Cuartos de final - martes 12/5 y miércoles 13/5