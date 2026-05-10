Rosario Central lo dio vuelta ante Independiente y pasó a cuartos de final en el Torneo Apertura

De esta manera el conjunto dirigido por Jorge Almirón se mete entre los ocho mejores del primer torneo del año y espera por el ganador entre Estudiantes de La Plata y Racing.

Todo se desarrolló con normalidad pese a que el encuentro tuvo varias polémicas en la previa luego de unas declaraciones del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, quien se refirió al arbitraje, mientras que después Rosario Central decidió que no acreditar a periodistas partidarios del Rojo.

Embed - GOLAZO DE DI MARÍA QUE LEVANTÓ AL CANALLA PARA CLASIFICAR | R. Central 3-1 Independiente | RESUMEN

Rosario Central llegó a este partido luego de terminar cuarto en la Zona B con 28 puntos, solo por detrás de Independiente (ya eliminado), River y Argentinos Juniors.

El “Canalla” pudo haber terminado en el segundo lugar, pero en la última fecha se le escapó el triunfo ante Tigre y perdió dos puntos claves en la lucha por las primeras posiciones.

Lo que viene en el Torneo Apertura 2026

Octavos de final - domingo 10/5

Estudiantes vs. Racing

River vs. San Lorenzo

Vélez vs. Gimnasia La Plata

Cuartos de final - martes 12/5 y miércoles 13/5