Paulo Dybala le puso fecha a su adiós a la Roma y está más cerca que nunca de jugar en Boca

Paulo Dybala fue titular en el agónico triunfo de la Roma ante Parma por la Serie A e hizo unas declaraciones en tono de despedida del club que lo acercan aún más a un posible regreso al fútbol argentino para jugar en Boca.
Paulo Dybala fue titular en el agónico triunfo de la Roma ante Parma por la Serie A e hizo unas declaraciones en tono de despedida del club que lo acercan aún más a un posible regreso al fútbol argentino para jugar en Boca.
Tras la victoria 3 a 2 en Parma La Joya anunció cuándo jugará su último partido en el estadio Olímpico de Roma con la camiseta de la Loba: “El contrato estipula que el clásico contra Lazio probablemente será el último que juegue ante los hinchas de la Roma", sentenció en referencia al derby que se jugará el próximo domingo 17 de mayo.
"Desconozco mi futuro, aunque me gustaría saberlo", dijo el atacante cordobés antes de revelar que la dirigencia romana no se ha puesto en contacto con él: "Tengo mi propia idea, pero me la guardo para mí", dijo enigmáticamente el futbolista de 32 años.
Dybala, recuperado de una lesión, jugó los 90' en Parma, fue titular por primera vez en más de 3 meses y todo indica que cambiará de equipo en el próximo mercado de pases.
“Dybala ha dicho una cosa precisa, ha dicho que podría ser el último partido, concierne a la propiedad y al jugador, yo estaría contento de recuperarlo. Lo he visto bien hoy, desafortunadamente para nosotros ha estado fuera 3 meses por lesión”, dijo el DT romano Gian Piero Gasperini.
Desde el año pasado se sabe que Boca ha mantenido conversaciones con Paulo Dybala en las que también ha participado su amigo y ex compañero de equipo Leandro Paredes.
El ex Instituto no ha revelado aún si su intención es seguir en Europa o en el extranjero o volver al fútbol argentino y aceptar la propuesta que Juan Román Riquelme estaría dispuesto a ofrecerle.