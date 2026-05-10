Paulo Dybala le puso fecha a su adiós a la Roma y está más cerca que nunca de jugar en Boca

"Desconozco mi futuro, aunque me gustaría saberlo", dijo el atacante cordobés antes de revelar que la dirigencia romana no se ha puesto en contacto con él: "Tengo mi propia idea, pero me la guardo para mí", dijo enigmáticamente el futbolista de 32 años.

Dybala, recuperado de una lesión, jugó los 90' en Parma, fue titular por primera vez en más de 3 meses y todo indica que cambiará de equipo en el próximo mercado de pases.

“Dybala ha dicho una cosa precisa, ha dicho que podría ser el último partido, concierne a la propiedad y al jugador, yo estaría contento de recuperarlo. Lo he visto bien hoy, desafortunadamente para nosotros ha estado fuera 3 meses por lesión”, dijo el DT romano Gian Piero Gasperini.

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Dybala, más cerca de Boca

Desde el año pasado se sabe que Boca ha mantenido conversaciones con Paulo Dybala en las que también ha participado su amigo y ex compañero de equipo Leandro Paredes.

El ex Instituto no ha revelado aún si su intención es seguir en Europa o en el extranjero o volver al fútbol argentino y aceptar la propuesta que Juan Román Riquelme estaría dispuesto a ofrecerle.