Huracán Las Heras empató con Deportivo Rincón 1 a 1, se fue aplaudido y sigue sumando

Huracán Las Heras Huracán Las Heras empató y continúa sumando puntos.

Huracán Las Heras dominó el primer tiempo

En los primeros minutos la iniciativa siempre la tuvo Huracán Las Heras, quien intentó hacer peligrar el arco protegido por Alejandro Sánchez a través de centros al área y, en algunas oportunidades, buscando asistir a Juan Bonet, el 9 lasherino.

Fue precisamente con la segunda fórmula como llegó la primera situación más clara para el Globo: a los 15 minutos Ignacio González envió un pase largo desde atrás de la mitad de la cancha que encontró a Bonet habilitado y frente al arco. No obstante, el remate por encima del número 1 se fue cerca.

Deportivo Rincón, por su lado, se replegó atrás intentando abrir el marcador de contra, aunque la solidez defensiva de los dirigidos por Sergio Toti Arias pesó más fuerte.

HLH hinchada Los hinchas de Huracán Las Heras acompañaron al equipo.

Más adelante el Globo tuvo una más clara ya que González ejecutó un tiro libre preciso al corazón del área para que Giordano se elevará más alto que todos. La respuesta de Sánchez fue digna de aplaudir: bien ubicado sacó la pelota que se colaba en el ángulo y la mandó al corner.

En la última de la primera etapa el colegiado de Villa Mercedes sancionó un penal a favor del Globo y el arquero del conjunto neuquino no quería colocarse bajo los palos para atajarlo acusando que la medida era injusta.

Aunque la pena máxima fue sancionada en el minuto 50 recién a los 55 se pudo ejecutar. Fue Aldo Araujo quien pateó desde los 12 metros y lo cambió por gol.

Embed - Gol de Huracán Las Heras frente a Deportivo Rincón.

De esta manera los equipos se fueron al entretiempo con Huracán Las Heras arriba en el marcador por 1 a 0.

Le empataron a Huracán Las Heras al comenzar el ST

A los 7 minutos del complemento Oyola avanzó desde tres cuartos de cancha y comenzó a acumular gambetas y rivales de manera magistral, luego abrió la jugada para el sector derecho y fue Valbuena quien rompió la red al convertir el empate con un zapatazo violento.

El gol de la visita les dió la confianza necesaria para pisar mejor en el General San Martín; esto se tradujo en juego asociado y en situaciones gol. Por su lado, el Globo comenzó a equivocarse en pases que durante los primeros 45 minutos si lograron efectivizar, lo que complicó el panorama.

Embed - Hinchada de Huracán Las Heras vs. Dep. Rincón

Esto empujó a que Toti Arias moviera el banco de suplentes para apaciguar los avances del rival; fue así que dispuso tres cambios aunque la situación continuó muy pareja.

Finalmente, el marcador no se volvió a mover y el 1 a 1 dejó con sabor amargo a un Huracán que podía obtener más, mientras que el cuerpo técnico y jugadores del Deportivo Rincón lo celebraron en los vestuarios como un triunfo.

La síntesis del partido entre Huracán Las Heras y Deportivo Rincón

Huracán Las Heras 1: Franco Agüero; Rodrigo Arciero, Facundo Romero, Guillermo Coceres y Enzo Montenegro; Nicolás Sandoval, Aldo Araujo, Ignacio González y Leandro Moya; Alejandro Toledo y Juan Bonet. DT: Sergio Arias.

Deportivo Rincón 1: Alejandro Sánchez; Jonatan Fleita, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves, Avila; Rodrigo Montes, Axel Oyola, Daniel Carrasco, Facundo Miguel y Ezequiel Ávila; Nicolás Valbuena y Canga. DT: Pablo Castro.

También ingresaron: Achetoni, Rossi, Domínguez (DR), Toledo, Pomazán, Genes, Dieli (HLH).

Goles: PT: 55': Aldo Araujo (HLH). ST: 7' Valbuena (DR).

Estadio: General San Martín.

Árbitro: José Manuel Diaz (Villa Mercedes, San Luis).