Racing eliminó a Estudiantes con un gol sobre la hora y está en cuartos de final del Apertura

En la segunda parte, por un offside muy fino de Pucho Castro, luego del taco de Guido Carrillo, se anuló un golazo del colombiano Cetré que pudo haber cambiado la historia.

En 43 minutos del segundo tiempo, un gran córner del defensor Gabriel Rojas al segundo palo habilitó la llegada y cabezazo del defensor y capitán Santiago Sosa, figura del encuentro, que coló la pelota en el ángulo derecho de Muslera para marcar el 1-0 definitivo.

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