Racing derrotó a Estudiantes por la mínima en un partido que fue de menor a mayor y se definió sobre el final, y que disputaron en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.
Racing eliminó a Estudiantes con un gol sobre la hora y está en cuartos de final del Apertura
Racing derrotó a Estudiantes por la mínima por los octavos de final del Torneo Apertura 2026
El único gol de la noche fue convertido por el defensor Santiago Sosa, cuando iban 43' del segundo tiempo y el equipo que dirige Gustavo Costas se medirá con Rosario Central, como visitante, por un lugar en la semifinal.
En la segunda parte, por un offside muy fino de Pucho Castro, luego del taco de Guido Carrillo, se anuló un golazo del colombiano Cetré que pudo haber cambiado la historia.
En 43 minutos del segundo tiempo, un gran córner del defensor Gabriel Rojas al segundo palo habilitó la llegada y cabezazo del defensor y capitán Santiago Sosa, figura del encuentro, que coló la pelota en el ángulo derecho de Muslera para marcar el 1-0 definitivo.
Lo que viene en el Torneo Apertura 2026
Octavos de final - domingo 10/5
- River vs. San Lorenzo
- Vélez vs. Gimnasia La Plata
Cuartos de final - martes 12/5 y miércoles 13/5
- Belgrano vs. Unión
- Argentinos Juniors vs. Huracán
- Rosario Central vs. Racing