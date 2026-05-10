Inicio Fútbol Racing Club
Torneo Apertura

Racing eliminó a Estudiantes con un gol sobre la hora y está en cuartos de final del Apertura

Racing derrotó a Estudiantes por la mínima por los octavos de final del Torneo Apertura 2026

Por UNO
Sosa clasificó a la Academia.

Sosa clasificó a la Academia.

Racing derrotó a Estudiantes por la mínima en un partido que fue de menor a mayor y se definió sobre el final, y que disputaron en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

El único gol de la noche fue convertido por el defensor Santiago Sosa, cuando iban 43' del segundo tiempo y el equipo que dirige Gustavo Costas se medirá con Rosario Central, como visitante, por un lugar en la semifinal.

2026_05_260510004
Racing elimin&oacute; al &uacute;ltimo campe&oacute;n del f&uacute;tbol argentino.

Racing eliminó al último campeón del fútbol argentino.

En la segunda parte, por un offside muy fino de Pucho Castro, luego del taco de Guido Carrillo, se anuló un golazo del colombiano Cetré que pudo haber cambiado la historia.

En 43 minutos del segundo tiempo, un gran córner del defensor Gabriel Rojas al segundo palo habilitó la llegada y cabezazo del defensor y capitán Santiago Sosa, figura del encuentro, que coló la pelota en el ángulo derecho de Muslera para marcar el 1-0 definitivo.

Embed - SANTI SOSA LE DIO UNA CLASIFICACIÓN AGÓNICA A LA ACADEMIA | Estudiantes 0-1 Racing | RESUMEN

Lo que viene en el Torneo Apertura 2026

Octavos de final - domingo 10/5

  • River vs. San Lorenzo
  • Vélez vs. Gimnasia La Plata

Cuartos de final - martes 12/5 y miércoles 13/5

  • Belgrano vs. Unión
  • Argentinos Juniors vs. Huracán
  • Rosario Central vs. Racing

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar