San Martín no pudo con FADEP y empató 1 a 1 en el debut del Cachorro Abaurre

A los 26, Decimo sacó un zapatazo que hizo volar al Piti Aracena. En el rebote, otra vez el arquero se lució para ahogarle el gol a Dichara. El mismo 9, un minuto después, tuvo el gol en su cabeza, pero el testarazo se fue apenas afuera.

Más allá de que el Chacarero era claro dominador, fue FADEP el primero en convertir. A los 37’ Taboada capturó una pelota en el corazón del área y la empujó para vencer al Cali Rodríguez.

Rápidamente los de Diego Pozo tuvieron el segundo gol, luego de que Zabaleta entrara al área pisando la pelota y apilando defensores, para después rematar con fuerza y encontrar bien parado al arquero del León, quien mandó la pelota al córner.

FADEP Taboada había puesto en ventaja al elenco de Diego Pozzo. Foto: Prensa FADEP

En el complemento, los de Abaurre salieron al campo de juego en búsqueda de la igualdad y a los 2’ casi la encuentran con un tiro lejano de Mateo Zapata que se fue apenas afuera.

Después, a los 8’, llegó el empate en los pies de Dichara. El 9 recibió una muy buena asistencia de Ferro, quien lo dejó solo y, con suspenso, pudo anotar la paridad.

El Chacarero no se conformó con la igualdad y siguió buscándolo para dejar el triunfo en casa. A los 12’ Ferro pudo convertir , luego de ganar en velocidad a la defensa visitante, pero Aracena se agigantó y tapó el mano a mano mandando la pelota al córner.

Los de Diego Pozo poco a poco lograron superar la embestida inicial, se reordenaron en el fondo para dejar de sufrir y apostar a la contra, la cual nunca llegó. Por su parte, el esquema defensivo de la visita fue un grave problema para el Albirrojo, ya que no supo encontrarle la vuelta para dejar la victoria en casa.

FADEP vs San Martin El Cóndor se llevó un valioso punto de San Martín. Foto: Prensa FADEP

El 1 a 1 final dejó un sabor agridulce para San Martín, ya que de local estaba la obligación de ganar, pero se sabía previamente que el objetivo principal era mejorar futbolísticamente y dejar una buena imagen ante su gente. En la vereda opuesta, FADEP vuelve a su casa con una sonrisa tras llevarse un poroto y robarle dos unidades al León, el principal competidor (por ahora) en la lucha por mantener la categoría.

Síntesis

San Martín: Leonardo Rodríguez; Lucas Más, Matías Contreras, Nahuel Bernabé, Mateo Zapata; Emanuel Décimo; Enzo Tejada, Ricardo Herensperger, Juan Mazzolo, Agustín Ferro, Rafael Dichara. DT: Alejandro Abaurre

FADEP: Cristian Aracena; Brayan Sosa, Bruno Costella, Nicolás Bazzana, Federico Pérez; Enzo Kalinsi, Lucas Ramírez, Brian Zabaleta, Lautaro Taboada; Matías Navarro, Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo

Cambios: 15’ Persia y Cuello x Navarro y Taboada (FADEP). 18’ Saucedo y Pérez x Tejada y Herensperger (SM); 25’ Britos x Ferro (SM); 30’ Pérez x Ramírez (FADEP) y Ojeda x Décimo (SM); 40’ Tonetto y Lentini x Zabaleta y Klusener (FADEP).

Goles: PT: 37’ Lautaro Taboada (FADEP). ST: 8' Rafael Dichara (SM)

Árbitro: Fernando Omar Marcos