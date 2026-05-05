Un Cachorro en el este: Atlético San Martín oficializó a su nuevo entrenador

Alejandro Abaurre es el nuevo entrenador del Atlético San Martín

El inicio del Torneo Federal A no fue el mejor para San Martín ya que con seis fechas disputadas el León apenas logró cosechar 6 puntos, fruto de una victoria y tres partidos empatados (además cayó en dos oportunidades).

Los dirigentes entendieron que era el momento indicado para dar un golpe en el timón y, para ello, acordaron con Christian Corrales su salida del club mientras que buscaron a un entrenador que pueda poner en la cima al Chacarero.

Fue así que hoy confirmaron a Alejandro Abaurre como nuevo entrenador de San Martín, quien tendrá el desafío de colocar al León en los primeros planos del Torneo Federal A, una competencia que se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los dirigentes y los hinchas del histórico club del este.

alejandro Abaurre.jpg Antes de regresar a San Martín Alejandro Abaurre tuvo dos ciclos en Huracán Las Heras.

Alejandro Abaurre tendrá su segundo ciclo como DT de San Martín

El Cachorro volverá a San Martín luego de hacerse cargo del plantel en la Liga Mendocina en la temporada 2021 y 2022; además, Abaurre dirigió a Guaymallén, Gutiérrez SC, Huracán Las Heras (en dos ciclos) y a Olimpo.

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El Atlético Club San Martín comunica la llegada de como nuevo Director Técnico del primer equipo.



Continuará acompañado por Franco Pellegrini como Preparador Físico, Tomás Funes como entrenador de… pic.twitter.com/PWWL0s4CJg — Atlético Club San Martín de Mendoza (@acsmmza) May 5, 2026

El cuerpo técnico está compuesto por Franco Pellegrini como Preparador Físico, Tomás Funes como entrenador de arqueros y Alberto Antequera como kinesiólogo.

El debut lo tendrá el próximo domingo 10 de mayo en el Estadio Libertador General San Martín frente a FADEP, en el marco de la fecha 8 del Torneo Federal A.