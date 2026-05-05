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Un Cachorro en el este: Atlético San Martín oficializó a su nuevo entrenador

El Atlético San Martín no logró los resultados esperados con Christian Corrales, por lo que fueron en búsqueda de un histórico entrenador

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Alejandro Abaurre regresa al Atlético San Martín.

Alejandro Abaurre regresa al Atlético San Martín.

Atlético San Martín tiene la obligación de pelear por el ascenso para salir del Torneo Federal A, una categoría que, por historia, le queda chica al León del este. No obstante, el trabajo de Christian Corrales no brindó los frutos esperados y debió dar un paso al costado de común acuerdo con la dirigencia.

De esta manera, se abrió el abanico a distintos entrenadores que se postularon para asumir el cargo; sin embargo, los popes del Chacarero ya tienen a su elegido.

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Atlético San Martín y Alejandro Abaurre ya tuvieron un vínculo en el pasado.

Alejandro Abaurre es el nuevo entrenador del Atlético San Martín

El inicio del Torneo Federal A no fue el mejor para San Martín ya que con seis fechas disputadas el León apenas logró cosechar 6 puntos, fruto de una victoria y tres partidos empatados (además cayó en dos oportunidades).

Los dirigentes entendieron que era el momento indicado para dar un golpe en el timón y, para ello, acordaron con Christian Corrales su salida del club mientras que buscaron a un entrenador que pueda poner en la cima al Chacarero.

Fue así que hoy confirmaron a Alejandro Abaurre como nuevo entrenador de San Martín, quien tendrá el desafío de colocar al León en los primeros planos del Torneo Federal A, una competencia que se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los dirigentes y los hinchas del histórico club del este.

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Antes de regresar a San Mart&iacute;n Alejandro Abaurre tuvo dos ciclos en Hurac&aacute;n Las Heras.

Antes de regresar a San Martín Alejandro Abaurre tuvo dos ciclos en Huracán Las Heras.

Alejandro Abaurre tendrá su segundo ciclo como DT de San Martín

El Cachorro volverá a San Martín luego de hacerse cargo del plantel en la Liga Mendocina en la temporada 2021 y 2022; además, Abaurre dirigió a Guaymallén, Gutiérrez SC, Huracán Las Heras (en dos ciclos) y a Olimpo.

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El cuerpo técnico está compuesto por Franco Pellegrini como Preparador Físico, Tomás Funes como entrenador de arqueros y Alberto Antequera como kinesiólogo.

El debut lo tendrá el próximo domingo 10 de mayo en el Estadio Libertador General San Martín frente a FADEP, en el marco de la fecha 8 del Torneo Federal A.

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