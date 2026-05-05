Fluminense llegó a Mendoza y espera por el duelo ante Independiente Rivadavia por Copa Libertadores

Fluminense está obligado a ganar en el Malvinas Argentinas si quiere seguir con chances de clasificar a la siguiente instancia de Copa Libertadores. De lo contrario, su eliminación estará prácticamente sentenciada.

Fluminense llegó a Mendoza y espera el duelo ante Independiente Rivadavia

El equipo dirigido por Luis Zubeldía arribó a Mendoza en la jornada del lunes y se alojó en el Hotel Diplomatic del centro citadino. Fluminense viajó a la Argentina luego de la derrota ante Inter de Porto Alegre por 2 a 0 en la fecha 14 del Brasileirao. El presente del equipo es desigual y la continuidad del entrenador argentino en el elenco carioca es una incógnita dado el bajo rendimiento en Copa Libertadores con un punto obtenido de 9 posibles.

fluminense mendoza 1 Fluminense llegó a Medoza y espera por el duelo ante Independiente Rivadavia.

Sin embargo, el Flu marcha bien el Brasileirao pese a la derrota reciente ante el Inter. En la tabla de posiciones del campeonato brasileño se encuentra en el tercer lugar con 26 unidades, a 7 del líder Palmeiras, y a apenas una unidad de distancia del Flamengo, ubicado en segundo lugar.

El duelo ante Independiente Rivadavia será clave en la continuidad de Zubeldía y en la chance de que el Flu aspire a clasificar a los octavos de final de Copa Libertadores.