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Fluminense llegó a Mendoza y espera por el duelo ante Independiente Rivadavia por Copa Libertadores

Fluminense llegó a Mendoza y se prepara para enfrentar a Independiente Rivadavia en duelo clave para ambos en el camino a clasificar a los octavos de final de la Libertadores

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Fluminense llegó a Medoza y espera por el duelo ante Independiente Rivadavia por Copa Libertadores.

Fluminense llegó a Medoza y espera por el duelo ante Independiente Rivadavia por Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia y Fluminense se medirán este miércoles en el Malvinas Argentinas por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. A la espera de un cotejo que puede ser definitorio para la clasificación de uno y otro a octavos de final del certamen, el equipo carioca llegó a la provincia para alistarse para el cruce copero.

Independiente Rivadavia es el puntero del grupo con puntaje perfecto en tres partidos disputados hasta el momento. El equipo que lo sucede en la tabla de posiciones es Bolívar, con cuatro puntos, y luego vienen Deportivo La Guaira con 2, y Fluminense con apenas una unidad.

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Fluminense se hospeda en el Hotel Diplomatic de la ciudad de Mendoza.

Fluminense se hospeda en el Hotel Diplomatic de la ciudad de Mendoza.

Fluminense está obligado a ganar en el Malvinas Argentinas si quiere seguir con chances de clasificar a la siguiente instancia de Copa Libertadores. De lo contrario, su eliminación estará prácticamente sentenciada.

Fluminense llegó a Mendoza y espera el duelo ante Independiente Rivadavia

El equipo dirigido por Luis Zubeldía arribó a Mendoza en la jornada del lunes y se alojó en el Hotel Diplomatic del centro citadino. Fluminense viajó a la Argentina luego de la derrota ante Inter de Porto Alegre por 2 a 0 en la fecha 14 del Brasileirao. El presente del equipo es desigual y la continuidad del entrenador argentino en el elenco carioca es una incógnita dado el bajo rendimiento en Copa Libertadores con un punto obtenido de 9 posibles.

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Fluminense llegó a Medoza y espera por el duelo ante Independiente Rivadavia.

Sin embargo, el Flu marcha bien el Brasileirao pese a la derrota reciente ante el Inter. En la tabla de posiciones del campeonato brasileño se encuentra en el tercer lugar con 26 unidades, a 7 del líder Palmeiras, y a apenas una unidad de distancia del Flamengo, ubicado en segundo lugar.

El duelo ante Independiente Rivadavia será clave en la continuidad de Zubeldía y en la chance de que el Flu aspire a clasificar a los octavos de final de Copa Libertadores.

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