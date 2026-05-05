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De Independiente Rivadavia a Godoy Cruz: el pasado leproso de Pablo De Muner, flamante DT tombino

Pablo De Muner, flamante entrenador de Godoy Cruz, es recordado en Mendoza por su pasado en Independiente Rivadavia

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
El último paso de Pablo De Muner en Mendoza fue como DT de Independiente Rivadavia. 

El último paso de Pablo De Muner en Mendoza fue como DT de Independiente Rivadavia. 

Godoy Cruz dio vuelta la página del ciclo de Mariano Toedtli y le dio la bienvenida a Pablo De Muner como el flamante DT del plantel de Primera Nacional. Luego del empate ante Deportivo Morón, el club decidió cambiar de rumbo en la dirección técnica del plantel profesional.

Pablo De Muner viene de ser el entrenador asistente de Mariano Anselmi en Botafogo de Brasil y, además de tener una amplia trayectoria en Sudamérica y en el fútbol argentino, un lazo especial lo une a Mendoza: su pasado en Independiente Rivadavia.

De Independiente Rivadavia a Godoy Cruz: el pasado leproso de Pablo De Muner

Pablo De Muner tuvo sus primeros pasos en el plano local como parte del cuerpo técnico de José Romero en Independiente Rivadavia, temporada 2017. A fines de ese año incluso quedó a cargo de la dirección técnica del plantel principal cuando se produjo la salida de Pepe Romero.

Pablo De Muner, al frente de la Lepra
Pablo De Muner en su etapa como entrenador de Independiente Rivadavia.&nbsp;

Pablo De Muner en su etapa como entrenador de Independiente Rivadavia.

Al mando de aquel equipo de la B Nacional estuvo apenas siete partidos. La cosecha en ese entonces fue de una victoria, cuatro empates y dos derrotas. Dirigió a personalidades de aquella etapa de Independiente Rivadavia como Alejandro Rébola, Cristian Aracena, Gastón González, Federico Guerra, entre otros.

Su partida de Independiente Rivadavia se dio a principios del 2018 y recién en 2020 tomó la conducción técnica del Halcón de Varela tras una etapa en All Boys.

La vasta trayectoria de Pablo De Muner

Más allá del breve pasado de Pablo De Muner en Independiente Rivadavia, el flamante DT tombino cuenta con un vasto recorrido en Sudamerica en los últimos años que incluye clubes de la talla de Guaraní (Paraguay), O'Higgins (Chile), Melgar (Perú) y Águilas Doradas (Colombia).

En el fútbol argentino dirigió a Defensa y Justicia y a San Martín de Tucumán. A Godoy Cruz llega en un momento en que el Expresose encuentra ubicado sexto en la tabla de posiciones de la Zona A con 16 unidades y con una racha de cuatro partidos sin ganar.

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