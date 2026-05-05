De Independiente Rivadavia a Godoy Cruz: el pasado leproso de Pablo De Muner, flamante DT tombino

Pablo De Muner, al frente de la Lepra

Pablo De Muner en su etapa como entrenador de Independiente Rivadavia.

Al mando de aquel equipo de la B Nacional estuvo apenas siete partidos. La cosecha en ese entonces fue de una victoria, cuatro empates y dos derrotas. Dirigió a personalidades de aquella etapa de Independiente Rivadavia como Alejandro Rébola, Cristian Aracena, Gastón González, Federico Guerra, entre otros.

Su partida de Independiente Rivadavia se dio a principios del 2018 y recién en 2020 tomó la conducción técnica del Halcón de Varela tras una etapa en All Boys.

La vasta trayectoria de Pablo De Muner

Más allá del breve pasado de Pablo De Muner en Independiente Rivadavia, el flamante DT tombino cuenta con un vasto recorrido en Sudamerica en los últimos años que incluye clubes de la talla de Guaraní (Paraguay), O'Higgins (Chile), Melgar (Perú) y Águilas Doradas (Colombia).

En el fútbol argentino dirigió a Defensa y Justicia y a San Martín de Tucumán. A Godoy Cruz llega en un momento en que el Expresose encuentra ubicado sexto en la tabla de posiciones de la Zona A con 16 unidades y con una racha de cuatro partidos sin ganar.