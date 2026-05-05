"No tenía fuerzas": el jugador de Boca que tocó fondo y quiso retirarse a los 25 años

Detrás del éxito, las gambetas y los goles, el delantero paraguayo esconde una historia de superación personal que pocos conocían hasta hoy, cuando decidió romper el silencio sobre un oscuro pasaje de su carrera.

En una entrevista íntima, el Mellizo sorprendió al mundo del fútbol al confesar que estuvo a un paso de abandonar la actividad profesional hace casi una década.

Ángel Romero Ángel Romero busca ser titular en Boca.

El delantero de Boca pensó retirarse con tan solo 25 años

La confesión de Romero se centra en un periodo específico de su carrera cuando tenía 25 años. Según sus propias palabras, la presión acumulada y ciertos momentos de incertidumbre lo llevaron a un estado de agotamiento extremo.

En octubre de 2017, la Selección de Paraguay perdió 1 a 0 ante Venezuela en Asunción y quedó fuera de la lucha por la clasificación al Mundial de Rusia 2018, lo que llevó al delantero de Boca a replantearse su rol en el fútbol.

"Después de eso no tenía fuerzas para seguir. Me acuerdo que jugamos un jueves, perdimos y tenía que volver a Brasil. Estaba en Corinthians y el domingo tenía que jugar un clásico con San Pablo", comenzó explicando Ángel Romero.

Embed DOLOROSA ELIMINACIÓN CASI LO LLEVÓ A DEJAR EL FÚTBOL |



Ángel Romero contó que tras la derrota de Paraguay ante Venezuela en 2017, "desapareció" por dos días y no le respondió a nadie los mensajes ni llamadas.



Reveló que fue el entrenador del Corinthians quien lo… pic.twitter.com/cCuWBSnFf4 — DELPY (@delpynews) May 4, 2026

En diálogo con La Tribu el delantero manifestó que desde el interior de la Selección de Paraguay pensaban que podrían conseguir un buen resultado, algo que no sucedió: "Mi vuelo salía a las 2 de la mañana porque estábamos convencidos de que clasificábamos, pero pasó lo que pasó".

Ángel Romero Boca jugará los octavos de final de la Liga Profesional contra Huracán.

El delantero de Boca pisó la pelota y siguió adelante

Con la magia que suelen tener los delanteros, Ángel Romero decidió pisar la pelota, gambetear la situación y seguir adelante. Fue así que al llegar a Brasil lo esperaron el presidente y el técnico del Corinthians para manifestarle su apoyo y confianza.

"El presidente y el técnico me esperaban en la sala. Me dijeron ‘tranquilo, sé lo que te pasó y te quiero informar que mañana jugás, te va a hacer bien. Vas de titular’", reveló el delantero de Boca.

"Yo no estaba en condiciones, estaba llorando en casa y no hice nada", sin embargo fue parte del once inicial en el partido donde su equipo se impuso en el clásico frente al San Pablo por 3 a 2 y Ángel Romero convirtió un gol; de esa manera, dejó un momento oscuro detrás, pensando en el futuro y - hoy en día- busca ser titular en Boca y ganar la tan deseada séptima Copa Libertadores.