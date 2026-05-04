Se definió el rival de Independiente Rivadavia en los playoffs del Torneo Apertura: cómo quedaron los cruces

Este lunes cerraron la fase regular el triunfo de Gimnasia y Esgrima sobre Defensa y Justicia por 2 a 1 en el Víctor Legrotaglie, el empate 1 a 1 entre Vélez y Newell's y la victoria 2 a 0 de Instituto sobre Estudiantes de Rio Cuarto.

Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata consiguieron asegurarse la cima en sus respectivos grupos, mientras que Boca y River quedaron como escoltas.

playoffs-torneo-apertura1

Boca se medirá con Huracán en La Bombonera y River recibirá a San Lorenzo en el Monumental, en dos de los encuentros destacados de octavos.

Así quedaron los cruces de los playoffs del Torneo Apertura

Sábado 9 de mayo

16:30 - Talleres vs. Belgrano (ESPN Premium)

19:00 - Boca vs. Huracán (TNT Sports)

21 - Independiente Rivadavia vs. Unión (ESPN Premium)

21:30 - Argentinos vs. Lanús (TNT Sports)

Domingo 10 de mayo

15:00 - Rosario Central vs. Independiente (ESPN Premium)

17:00 - Estudiantes de la Plata vs. Racing (TNT Sports)

19:00 - River vs. San Lorenzo (ESPN Premium)

21:30 - Vélez vs. Gimnasia de La Plata (TNT Sports)

Así se disputarán los playoffs del Torneo Apertura

Octavos de final: se juega en cancha del mejor clasificado.

Cuartos de final: se juega en cancha del mejor clasificado.

Semifinal: se juega en cancha del mejor clasificado.

Final: se juega en cancha neutral.

La AFA dejó supeditada la fecha de las semifinales al calendario internacional aunque aclaró que jugarán entre el sábado 16 y el domingo 17, dependiendo de los compromisos que los equipos involucrados tengan en los torneos CONMEBOL (Libertadores y Sudamericana).

Y la final será el domingo 24 de mayo a las 15:30 hs. en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.