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Se definió el rival de Independiente Rivadavia en los playoffs del Torneo Apertura: cómo quedaron los cruces

Finalmente se conoció el rival de Independiente Rivadavia en los playoffs del Torneo Apertura tras culminar la fase regular del certamen

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Independiente Rivadavia ya tiene rival para los playoffs del Torneo Apertura. Arce y Villa son la esperanza en la ofensiva.

Independiente Rivadavia ya tiene rival para los playoffs del Torneo Apertura. Arce y Villa son la esperanza en la ofensiva.

Foto: Axel Lloret/UNO

Finalmente se conoció el rival de Independiente Rivadavia en los playoffs de octavos de final del Torneo Apertura tras culminar este lunes la fase regular del certamen. La Lepra se medirá el próximo sábado a las 21 con Unión de Santa Fe en el Bautista Gargantini.

Independiente Rivadavia, que el miércoles a las 21.30 recibirá a Fluminense de Brasil por la Copa Libertadores, podrá definir de local teniendo en cuenta que se quedó con el primer puesto de la Zona B.

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La Lepra es el líder de la tabla Anual.

La Lepra es el líder de la tabla Anual.

Este lunes cerraron la fase regular el triunfo de Gimnasia y Esgrima sobre Defensa y Justicia por 2 a 1 en el Víctor Legrotaglie, el empate 1 a 1 entre Vélez y Newell's y la victoria 2 a 0 de Instituto sobre Estudiantes de Rio Cuarto.

Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata consiguieron asegurarse la cima en sus respectivos grupos, mientras que Boca y River quedaron como escoltas.

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Boca se medirá con Huracán en La Bombonera y River recibirá a San Lorenzo en el Monumental, en dos de los encuentros destacados de octavos.

Así quedaron los cruces de los playoffs del Torneo Apertura

Sábado 9 de mayo

  • 16:30 - Talleres vs. Belgrano (ESPN Premium)
  • 19:00 - Boca vs. Huracán (TNT Sports)
  • 21 - Independiente Rivadavia vs. Unión (ESPN Premium)
  • 21:30 - Argentinos vs. Lanús (TNT Sports)

Domingo 10 de mayo

  • 15:00 - Rosario Central vs. Independiente (ESPN Premium)
  • 17:00 - Estudiantes de la Plata vs. Racing (TNT Sports)
  • 19:00 - River vs. San Lorenzo (ESPN Premium)
  • 21:30 - Vélez vs. Gimnasia de La Plata (TNT Sports)

Así se disputarán los playoffs del Torneo Apertura

  • Octavos de final: se juega en cancha del mejor clasificado.
  • Cuartos de final: se juega en cancha del mejor clasificado.
  • Semifinal: se juega en cancha del mejor clasificado.
  • Final: se juega en cancha neutral.

La AFA dejó supeditada la fecha de las semifinales al calendario internacional aunque aclaró que jugarán entre el sábado 16 y el domingo 17, dependiendo de los compromisos que los equipos involucrados tengan en los torneos CONMEBOL (Libertadores y Sudamericana).

Y la final será el domingo 24 de mayo a las 15:30 hs. en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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