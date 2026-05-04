Así se jugarán los playoffs del Torneo Apertura 2026 con Independiente Rivadavia como protagonista

Sábado de súper acción para la Lepra

La actividad de los playoffs comenzará el sábado 9 de mayo con 4 encuentros de alta intensidad. El plato fuerte será el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano. Además, Boca se medirá en La Bombonera con Huracán, Argentinos Juniors chocará con Lanús e Independiente Rivadavia recibirá en el Gargantini a Unión o San Lorenzo.

Los vencedores de esta jornada no tendrán respiro ya que los cuartos de final se disputarán el martes 12 de mayo.

Boca Boca jugará en La Bombonera con Huracán, el sábado 9 de mayo.

El domingo se completan los playoffs

El domingo 10 de mayo se definirá la otra llave con River esperando por San Lorenzo o Defensa y Justicia, mientras que Rosario Central recibirá en Arroyito a Independiente. La jornada se completará con los duelos entre Estudiantes vs. Racing y Vélez vs. Gimnasia La Plata.

Quienes logren avanzar este domingo, volverán al ruedo el miércoles 13 para disputar sus respectivos partidos de cuartos de final.

El camino a la gloria en Torneo Apertura 2026

La AFA dejó supeditada la fecha de las semifinales al calendario internacional aunque aclaró que jugarán entre el sábado 16 y el domingo 17, dependiendo de los compromisos que los equipos involucrados tengan en los torneos CONMEBOL (Libertadores y Sudamericana).

Finalmente, el partido más esperado tiene fecha, hora y lugar ya que la final será el domingo 24 de mayo a las 15:30 hs. en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.