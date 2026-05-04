Ni Santiago del Estero, ni Mendoza: AFA cambió la sede para la final del Torneo Apertura

La final del Torneo Apertura se mueve a Córdoba

El Kempes, por capacidad y logística, aparece como una opción sólida para recibir a miles de hinchas en una final que promete alta convocatoria. Los antecedentes en diferentes competencias así lo confirman.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ligaafa/status/2051334699847422282?s=48&partner=&hide_thread=false ¡La #Final del #TorneoMercadoLibre 2026 tiene sede y horario confirmado!



El domingo 24/5 a las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba se definirá al campeón del Apertura



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Entre los enfrentamientos más destacados de la fase de octavos de final que se viene, el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano se lleva todas las miradas, ya que uno de los representantes locales buscará, más que nunca, llegar a la definición en su propia tierra.

-asientos-estadios-mario-alberto-kempes La final del Torneo Apertura se jugaría en el Mario Alberto Kempes.

Hoy finaliza la fase regular y se darán enfrentamientos como Estudiantes de La Plata ante Racing, Rosario Central frente a Independiente, Vélez contra Gimnasia y River ante San Lorenzo en uno de los duelos más atractivos. Por otro lado, Boca se medirá con Huracán, Argentinos Juniors con Lanús e Independiente Rivadavia frente a Unión.

A la espera de la confirmación por parte de AFA, todo indica que la resolución del torneo actual se daría en tierras cordobesas, y no en Santiago como estaba previsto.

Así serán los cruces en los octavos de final