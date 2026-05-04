Inicio Ovación Fútbol final
¿Dónde se jugará?

Ni Santiago del Estero, ni Mendoza: AFA cambió la sede para la final del Torneo Apertura

Luego de una reunión, AFA tomó la decisión de cambiar la sede de la final del Torneo Apertura. ¿Dónde se jugará?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
AFA cambiaría la sede de la final del Torneo Apertura.

AFA cambiaría la sede de la final del Torneo Apertura.

Este lunes, en una reunión de la Asociación del Fútbol Argentino, se avanzó en trasladar la sede originalmente prevista en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero para la final del Torneo Apertura. La decisión está tomada.

Finalmente, todo indica que el partido decisivo del Torneo Apertura se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba el domingo 24 de mayo.

Mario-Alberto-Kempes.jpg
El domingo 24 de mayo sería la final del Torneo Apertura en el Kempes.

El domingo 24 de mayo sería la final del Torneo Apertura en el Kempes.

La final del Torneo Apertura se mueve a Córdoba

El Kempes, por capacidad y logística, aparece como una opción sólida para recibir a miles de hinchas en una final que promete alta convocatoria. Los antecedentes en diferentes competencias así lo confirman.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ligaafa/status/2051334699847422282?s=48&partner=&hide_thread=false

Entre los enfrentamientos más destacados de la fase de octavos de final que se viene, el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano se lleva todas las miradas, ya que uno de los representantes locales buscará, más que nunca, llegar a la definición en su propia tierra.

-asientos-estadios-mario-alberto-kempes
La final del Torneo Apertura se jugaría en el Mario Alberto Kempes.

La final del Torneo Apertura se jugaría en el Mario Alberto Kempes.

Hoy finaliza la fase regular y se darán enfrentamientos como Estudiantes de La Plata ante Racing, Rosario Central frente a Independiente, Vélez contra Gimnasia y River ante San Lorenzo en uno de los duelos más atractivos. Por otro lado, Boca se medirá con Huracán, Argentinos Juniors con Lanús e Independiente Rivadavia frente a Unión.

A la espera de la confirmación por parte de AFA, todo indica que la resolución del torneo actual se daría en tierras cordobesas, y no en Santiago como estaba previsto.

Así serán los cruces en los octavos de final

  • Estudiantes (1°A) vs. Racing (8°B)
  • Rosario Central (4°B) vs. Independiente (5°A)
  • River Plate (2°B) vs. San Lorenzo (7°A)
  • Vélez (3°A) vs. Gimnasia LP (6°B)
  • Independiente Rivadavia (1°B) vs. Unión (8°A)
  • Talleres (4°A) vs. Belgrano (5°B)
  • Boca Juniors (2°A) vs. Huracán (7°B)
  • Argentinos Juniors (3°B) vs. Lanús (6°A)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas