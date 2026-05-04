Alex Chozas y Valentino Libaak se coronaron en el FIP Silver de pádel jugado en San Martín

Alex Chozas y Valentino Libaak se coronaron campeones del FIP Silver Mendoza 2026 que se jugó en el Polideportivo Torito Rodríguez con una gran convocatoria de público y puntos para el ránking mundial de pádel.
Alex Chozas y Valentino Libaak se coronaron campeones del FIP Silver Mendoza 2026 que se jugó en el Polideportivo Torito Rodríguez de San Martín.
Alex Chozas y Valentino Libaak se coronaron campeones del FIP Silver Mendoza 2026 que se jugó en el Polideportivo Torito Rodríguez con una gran convocatoria de público y puntos para el ránking mundial de pádel.
La pareja número 2 del torneo se impuso a la número 3 conformada por Maxi Sánchez y Juani Rubini por 5-7, 7-6 y 7-6 en una final que tuvo récord de audiencia a través de youtube. Para Libaak y Chozas fue su tercer título tras los conseguidos en los FIP Silver de Aguascalientes y Nola.
En semifinales, Chozas y Libaak superaron por 7-5 y 7-6 a dos jóvenes talentos del pádel argentino, el argentino de 18 años Naím Díaz y Santino Contreras, de solo 15 años. Estos últimos obtuvieron una wild card para el Premier Padel de Buenos Aires de la próxima semana.
Por su parte, Sánchez y Rubini superaron por 6-1 y 6-2 al español Víctor Ruiz y el legendario Sanyo Gutiérrez, cabezas de serie número uno.
El FIP Silver de San Martín, organizado por Full Padel, fue todo un éxito e incluyó un primer homenaje a una de las figuras más carismáticas del pádel argentino: Miguel Lamperti disputó en Mendoza su penúltimo torneo recibiendo el primer reconocimiento del público a la espera del Premier Padel de Buenos Aires.
Santiago Brito, presidente de la Asociación de Pádel Argentino (APA), estuvo en San Martín: "Llevando a cabo el torneo junto con la organización local. Se trata de un torneo internacional que es una especie de Premier más chico, es un torneo que reparte puntos FIP para llegar a los torneos Premier y muchos chicos compiten para sumar puntos y clasificar a los torneos de Premier".
"Los torneos amateur son cada vez más a lo largo de todo el país. Las asociaciones vienen trabajando arduamente, hay muchas asociaciones nuevas y torneos locales y esto es bueno para el desarrollo, porque son torneos que generan mucho movimiento de jugadores y de la economía de cada ciudad. Creo que es importante que los privados apoyen no solo a los circuitos profesionales,que tienen más visibilidad, sino también a los circuitos amateurs", resaltó.