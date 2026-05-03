Torneo Apertura: cómo están los cruces de los play offs y cuál es el posible rival de Independiente Rivadavia

La caída de River por 1-0 ante Atlético Tucumán le puso fin a los partidos del domingo y dejó casi todo listo para conocer los duelos que se darán en los playoffs.

Por lo que queda confirmar solamente un cupo para la siguiente instancia, correspondiente a la Zona A. Defensa y Justicia enfrentará a Gimnasia y Esgrima, este lunes desde las 17:00 en el Víctor Legrotaglie, con el objetivo de sumar de a tres para desplazar a Unión de Santa Fe -último clasificado de momento- a la novena posición y quedarse con un lugar en las rondas eliminatorias del campeonato local.

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Independiente Rivadavia definirá de local en los playoffs

Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata consiguieron asegurarse la cima en sus respectivas zonas, mientras que Boca y River quedaron como escoltas. Si bien es complicado, el Xeneize podría caer añ tercer lugar si Vélez logra imponerse ante Newell's por una diferencia de siete goles o más.

Además de los cuatro equipos mencionados, los demás equipos que aseguraron la clasificación son: Argentinos Juniors, Vélez, Talleres, Lanús, Rosario Central, Belgrano, Gimnasia, Independiente, San Lorenzo, Huracán y Racing.

Independiente Rivadavia La Lepra es sensación en el fútbol argentino. Martín Pravata / Diario UNO.

Torneo Apertura: así quedarían los cruces hasta el momento

Estudiantes LP vs. Racing

Rosario Central vs. Independiente

Vélez vs. Gimnasia LP

River vs. San Lorenzo

Independiente Rivadavia vs. Unión

vs. Unión Talleres Cba vs. Belgrano Cba

Argentinos Juniors vs. Lanús

Boca vs. Huracán

Las fechas de los playoffs del Torneo Apertura 2026