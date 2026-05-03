Torneo Apertura: cómo están los cruces de los play offs y cuál es el posible rival de Independiente Rivadavia

Se van definiendo los cruces de los playoffs del Torneo Apertura. Si bien este lunes se completará la fase regular con tres partidos, Independiente Rivadavia (el líder de la tabla Anual) hasta el momento estaría enfrentando a Unión de Santa Fe.
Quedan tres partidos para completar la fase regular del Torneo Apertura y se van definiendo los cruces de los playoffs. El posible rival de la Lepra
Se van definiendo los cruces de los playoffs del Torneo Apertura. Si bien este lunes se completará la fase regular con tres partidos, Independiente Rivadavia (el líder de la tabla Anual) hasta el momento estaría enfrentando a Unión de Santa Fe.
La Lepra, que es sensación en el fútbol argentino y además también lidera en su grupo de la Copa Libertadores, este domingo empató 1 a 1 con Aldosivi, en Mar del Plata.
La caída de River por 1-0 ante Atlético Tucumán le puso fin a los partidos del domingo y dejó casi todo listo para conocer los duelos que se darán en los playoffs.
Por lo que queda confirmar solamente un cupo para la siguiente instancia, correspondiente a la Zona A. Defensa y Justicia enfrentará a Gimnasia y Esgrima, este lunes desde las 17:00 en el Víctor Legrotaglie, con el objetivo de sumar de a tres para desplazar a Unión de Santa Fe -último clasificado de momento- a la novena posición y quedarse con un lugar en las rondas eliminatorias del campeonato local.
Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata consiguieron asegurarse la cima en sus respectivas zonas, mientras que Boca y River quedaron como escoltas. Si bien es complicado, el Xeneize podría caer añ tercer lugar si Vélez logra imponerse ante Newell's por una diferencia de siete goles o más.
Además de los cuatro equipos mencionados, los demás equipos que aseguraron la clasificación son: Argentinos Juniors, Vélez, Talleres, Lanús, Rosario Central, Belgrano, Gimnasia, Independiente, San Lorenzo, Huracán y Racing.