Julián Santero y Tomás Vitar fueron protagonistas en el Turismo Nacional corrido en San Juan

Julián Santero fue escolta a pura "muñeca" en la Clase 3

El piloto de Guaymallén Julián Santero, con el Volkswagen Virtus número 1, no tuvo un rendimiento en su coche, pero siempre se mantuvo en un compacto lote de punteros, donde largó tercero.

Luego fue cayendo ante autos más veloces, como los de Lambiris o Pernía y llegó a estar sexto, aunque volvió a recuperar dos posiciones en la 4ª vuelta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarburandoTV/status/2051042321018265851&partner=&hide_thread=false Julián Santero logró subir al podio en la cuarta carrera del año del Campeonato RUS de TN APAT y tras el festejo contó sus impresiones del auto y de como se fue dando la carrera. @Apat_TN @RUSDeportes https://t.co/MF6Sr1gbOd — Carburando (@CarburandoTV) May 3, 2026

En la vuelta 14 de las 18 programadas, un choque con varios autos quedando fuera de competencia, entre ellos el sanrafaelino Gonzalo Antolín. La entrada del auto de seguridad comprometió a los punteros Chapur y Canapino.

Pero Chapur volvió a tomar la punta, Leonel Pernía no pudo contener a Julián Santero, que encontró espacios para ir metiendo su auto y trepando hasta llegar al puesto de escolta y llegar ahí cuando se bajó la bandera a cuadros.

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Tomás Vitar y un masterclass en Clase 2

El piloto de San Martín Tomás Vitar, tuvo una gran faena en la final de la Clase 2, que le significó estirar ventaja en lo más alto de la tabla del campeonato en la telonera del Turismo Nacional.

Este domingo arrancó bien para el piloto de Nissan March ganó su serie, y fue cuarto en la final , recuperándose de una largada desde el puesto 4 y llegando a estar en el puesto 2, pero en dura lucha con Juan Martín Eluchans (Toyota Yaris) a dos vueltas del final. la performance y sorpasso para quedar en pista como escolta le valieron ser elegido como el Corredor de la Fecha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FansdelTC1/status/2050978563218665817&partner=&hide_thread=false #Clase2 | que maniobra de Tomás Vitar para sacarle el 2º puesto a Francisco Coltrinari en la final



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Sin embargo, tras el final, el mendocino fue recargado y desplazado al 4° lugar por superar a Juan Martín Eluchans por un sector prohibido. De esta forma ahora está en el segundo lugar del Campeonato, con 33 puntos, siendo el nuevo líder Francisco Coltrinari, con 35 unidades.