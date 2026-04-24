Julián Santero y Tomás Vitar listos para la nueva fecha del Turismo Nacional en el San Juan Villicum

Julián Santero y Tomás Vitar llegan como protagonistas al TN de San Juan

En el caso de Julián Santero, campeón vigente de la Clase 3 del Turismo Nacional, al mando de un Volkswagen Virtus (GR Competición) llega con 65 puntos en el 4° puesto del campeonato que es liderado por Facundo Chapur (Honda Civic), con 86 unidades. El escolta es Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), con 81 unidades; y tercero marcha Sebastián Gómez (Volkswagen Vento GLI), con 68 puntos.

automovilismo-turismo nacional-c3-gonzalo antolin (1) Gonzalo Antolín, en la Clase 3 del TN de APAT.

Por el lado de Lucas Vicino (Escudería Vicino-Toyota Corolla) marcha en el puesto 17°, con 25 puntos; mientas que el sanrafaelino Gonzalo Antolín (Jorge Piedra Competicion-Chevrolet Cruze), se ubica en el puesto 24°, con 18 puntos.

En Clase 2 estará Tomás Vitar (Nissan March) llega a esta cuarta fecha sanjuanina como líder de la categoría, sumando 97 puntos. Es escoltado por Francisco Coltrinari (Peugeot 208) que marcha a sólo una unidad del mendocino (96); mientras que completa el "podio" Santino Balerini (Peugeot 208), con 74 puntos.

La venta de entradas para el TN en el San Juan Villicum

La cercanía del escenario servirá para que los seguidores del automovilismo de Mendoza aprovechen para apoyar a nuestros pilotos y disfruten de esta apasionante categoría.

Las entradas ya se encuentran disponibles en https://ventas.autoentrada.com y serán válidas para ambas jornadas. Los valores establecidos son de $ 15.000 para la tribuna general y $ 40.000 para el sector de boxes, que ofrece una experiencia más cercana a los equipos y pilotos. Además, se dispuso un espacio de estacionamiento para motorhome con zona de acampe, con un costo de $ 20.000, aunque este servicio no incluye el ingreso al circuito.

Desde la organización informaron que, antes de realizar la compra, los asistentes deben verificar cuidadosamente el sector y la ubicación elegida, ya que no se permiten cambios ni devoluciones una vez confirmada la operación.

En cuanto al ingreso, los menores de hasta diez años inclusive podrán acceder sin cargo al sector general, siempre acompañados por un adulto, mientras que a partir de los once años deberán abonar entrada. También se confirmó que jubilados y personas con discapacidad podrán ingresar sin costo a la tribuna general, presentando la documentación correspondiente.