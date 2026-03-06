Tomás Vitar presentó Mendoza Kart: el ambicioso complejo de velocidad que revoluciona Mendoza

“Mendoza Kart no solo representa una significativa inversión en infraestructura deportiva, sino también una fuerte apuesta al crecimiento y posicionamiento de Mendoza como polo regional del automovilismo”, destacó Vitar.

Por su parte, Jesica Lois, Center Manager de Mendoza Shopping, remarcó: “Estamos muy entusiasmados con la inauguración de la pista de karting porque suma una propuesta distinta y muy divertida para quienes visitan el shopping. Nuestro objetivo es que cada vez que alguien venga encuentre algo nuevo para hacer: comprar, comer, encontrarse con amigos y ahora también vivir la experiencia de correr en pista. Además, se trata de la única pista de karting ubicada dentro de un shopping, lo que la convierte en una propuesta realmente diferencial en la provincia”.

Apertura oficial

Este viernes 6 de marzo, a partir de las 19, se realizará la apertura oficial de Mendoza Kart en Mendoza Shopping. Según cuentan desde la organización habrá algunas sorpresas para los 20 primeros que lleguen al recinto.

Sin embargo, un día antes, aficionados de los fierros, invitados especiales y prensa tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia en una exclusiva avant premiere.

Fue un encuentro entre amigos en el que, además de disfrutar de la adrenalina en la pista, los asistentes compartieron música y un cóctel en un ambiente distendido.

La propuesta de Mendoza Kart

Considerado a nivel global como la puerta de entrada al automovilismo profesional, el karting ha sido el punto de partida de innumerables referentes internacionales. Estos circuitos representan el primer gran desafío competitivo y el espacio donde se forjan las bases que luego permiten proyectar una carrera en categorías superiores.

“El complejo fue diseñado bajo estrictos estándares de seguridad y tecnología de última generación, con el objetivo de brindar una experiencia profesional tanto a pilotos amateurs como a futuros competidores de alto rendimiento”, comentó Vitar.

La propuesta incluye un circuito profesional de última generación, sistema de cronometraje digital, espacios destinados a competencias regionales y nacionales, y sectores preparados para eventos corporativos y actividades familiares.

Se presenta con dos trazados independientes: una pista para adultos y jóvenes de 300 metros, pensada para quienes buscan velocidad y manejo fino, y una pista infantil de aproximadamente 80 metros, destinada a chicos desde los 4 años, con vehículos adaptados a esa franja etaria.

El parque automotor está compuesto por 10 karts para adultos y 4 para niños, todos 0 kilómetro y traídos del exterior, un detalle que apunta a garantizar igualdad mecánica y mayor seguridad.

