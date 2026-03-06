Ni laurel ni romero: el mejor truco casero para ponerle fin a la plaga de chinches de cama

El limón posee un nivel de acidez que actúa como un repelente natural. Para las chinches, cuyo sistema sensorial es extremadamente sensible, el aroma y la acidez resultan insoportables, creando una barrera invisible que las mantiene alejadas de las zonas tratadas.

Para convertir este fruto en una herramienta de defensa, debemos extraer el jugo de varios limones y mezclarlo con agua para rebajar su densidad. Esta solución puede aplicarse de dos formas principales:

Mediante un atomizador, rociando de manera uniforme la base de la cama, los bordes del colchón y cualquier grieta en la cabecera.

Utilizando un paño limpio humedecido en la mezcla para frotar las patas de la cama y las zonas donde se sospeche que transitan estos insectos.

limon Aprovechá las propiedades del limón para ponerle fin a la plaga de chinches.

Además, no debemos tirar la fruta después de exprimir su jugo. Colocando las cáscaras restantes en puntos estratégicos, como las esquinas de la habitación o dentro de las fundas de almohada, potenciaremos el efecto repelente gracias a los aceites esenciales presentes en la piel del limón. De esta forma, la presencia de chinches será un problema del pasado.