4 ingredientes naturales que puedes colocar en tu potus y obtener una planta frondosa

plantar potus

La jardinería es una de las tantas actividades artesanales y creativas que puedes realizar en casa tú mismo. Cultivar y proteger tus propias plantas de interior proporciona enormes beneficios para la salud física y mental; además, llena de aire puro y verde los espacios cotidianos que habitamos.

Características de la planta de potus

La planta de potus (Epipremnum aureum) es una especie de interior muy bonita, de un color verde intenso, con pequeñas manchas blancas y hojas en forma de corazón.

Es una planta tan fácil de reproducir en agua a través de esquejes o brazos jóvenes. Solo basta con colocar un esqueje con nudos en un frasco con agua y esperar.

potus Se caracteriza por tener tallos largos trepadores de los cuales van surgiendo las nuevas hojas.

Esta planta proviene de ciertas selvas y ambientes tropicales, más específicamente de Malasia, Nueva Guinea e Indonesia. Se caracteriza por tener largos tallos o esquejes que trepan como enredadera y, en condiciones climáticas óptimas, pueden llegar a medir más de 20 metros.

Para cuidar y mantener siempre hermosa una planta de potus en casa, solo basta con tener en cuenta algunas recomendaciones y consejos. Le gusta la luz indirecta, la tierra mojada pero no encharcada, los espacios amplios y la humedad en el aire.

4 ingredientes naturales que puedes usar para fertilizar el potus

Fertilizar las plantas del hogar es de suma importancia. Muchas veces no prestamos atención a este paso y esperamos que el potus se desarrolle solo, con la misma tierra y sin nutrientes.

ingredientes Siempre es bueno tener a mano un fertilizante o ingrediente natural para las plantas.